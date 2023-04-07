快訊

結束出訪行程返國…蔡總統：台灣受威脅更團結 不因打壓屈服

獨／林青霞影壇成就登峰造極 轉進文壇繼續灌輸正能量

新北30名技職生赴美見學 成果發表秀國際視野

中央社／ 新北7日電

新北市政府薦送30名優秀技職生赴美見學，今天成果發表。新北市教育局表示，學生參與國際素養課程，並參訪博物館、標竿企業，以不同視野打開探索世界大門，提升學生競爭力。

新北市教育局今天舉辦30名「國際技職領袖人才」赴美見學成果展，參與見學的學生分別以雙語報告不同領域短期所學，內容包括機械見習與實做、服裝設計，還有木工科學生回國後嘗試混凝土的泥作，跳脫原有的領域多元學習。

教育局表示，海外學習團是由新北市教育局副局長劉明超率團，帶領30名國際技職領袖人才培訓班學生、3所技職高中校長及技職諮詢輔導團老師赴美15天。

新北市教育局長張明文在發表會指出，肯定學生透過學習充分展現國際素養，回國後，還有2次的培訓，學習歷程表現優異者還可獲得禮券；相關活動不只強化專業及雙語能力，更創造多元國際教育的機會，提升學生競爭力。

復興商工學生徐子涵說，這次海外見習培訓，讓她踏入新的學習世界，也為技職生打開探索世界的大門。

瑞芳高工學生劉佳妤表示，在美國跨領域入班見學，跳脫原本專業領域，讓自己以不同視角重新檢視所學，也見識到美國創發思考的文化，這是相當震撼人心的經驗。

鶯歌工商學生魏書伶說，她原本害羞、不擅與人交談，歷經培訓後已能在美國主動用英語結交國際夥伴。她推薦學弟妹爭取參加國際技職領袖人才培訓，勇於挑戰自我。

新北市教育局指出，海外學習團赴美期間，在美國加州慧智文教基金會及僑界媒合下，還與美國喬治亞州富爾頓縣創新學院（Fulton County InnovationAcademy）簽訂合作備忘錄。

慧智文教基金會執行長賴美智表示，技職孩子充滿學習的精神，優質表現令人感動。未來將媒合更多僑界資源，協助新北市技職教育與國際連結。

教育局 美國

延伸閱讀

獨／呼吸自由空氣僅1天！警一招搜捕 台中外役監逃犯新北落網

新北市美術館園區開放 多元美聲、強力卡司將登場

新店綠湖公園地下停車場今啟用 新北還有5處停車場今年完工

影／人事異動是為準備2024競辦？侯友宜這麼說

相關新聞

新北市美術館園區開放 多元美聲、強力卡司將登場

新北盛會「KICK OFF!新北市美術館園區開放」活動於4月15日開跑，將開放新北市美術館第一期戶外園區、藝術街坊、圓頂...

居家暗藏嬰幼危機 北市家防中心圖文插畫宣導防護措施

根據衛福部統計，2022年0歲至17歲全國兒少死亡約2500件，其中「家長或照顧者照顧不周致發生事故傷害」占了79.02...

北市3613個天然氣閥門遭埋 議員批發生火警恐難關閉

台北市地下管線複雜，過去大安區就曾發生瓦斯起火事故，按圖資卻找不到瓦斯閥門的狀況。民眾黨北市議員今辦記者會，指出北市共有...

新店綠湖公園地下停車場今啟用 新北還有5處停車場今年完工

新北市新店區綠湖公園地下停車場今日舉行啟用典禮。新北市交通局表示，綠湖公園停車場兼具綠能、生態，可提供358格汽車位及4...

影／裕隆捐地蓋公園停車場 侯友宜預祝總經理再升官

裕隆集團捐出緊鄰新店裕隆城的綠湖公園給新北市政府，同時挹注3千萬打造生態公園與地下停車場，新北市長侯友宜今主持停車場啟用...

謝國樑來訪 蔣萬安：基北北桃1200交通月票4月將公布具體要點

基隆市長謝國樑、基隆市議會上午拜訪北市府，其中針對基北北桃1200月票，台北市長蔣萬安指出，今年2月六都市長參加行政院會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦