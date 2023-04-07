新北30名技職生赴美見學 成果發表秀國際視野

新北市政府薦送30名優秀技職生赴美見學，今天成果發表。新北市教育局表示，學生參與國際素養課程，並參訪博物館、標竿企業，以不同視野打開探索世界大門，提升學生競爭力。

新北市教育局今天舉辦30名「國際技職領袖人才」赴美見學成果展，參與見學的學生分別以雙語報告不同領域短期所學，內容包括機械見習與實做、服裝設計，還有木工科學生回國後嘗試混凝土的泥作，跳脫原有的領域多元學習。

教育局表示，海外學習團是由新北市教育局副局長劉明超率團，帶領30名國際技職領袖人才培訓班學生、3所技職高中校長及技職諮詢輔導團老師赴美15天。

新北市教育局長張明文在發表會指出，肯定學生透過學習充分展現國際素養，回國後，還有2次的培訓，學習歷程表現優異者還可獲得禮券；相關活動不只強化專業及雙語能力，更創造多元國際教育的機會，提升學生競爭力。

復興商工學生徐子涵說，這次海外見習培訓，讓她踏入新的學習世界，也為技職生打開探索世界的大門。

瑞芳高工學生劉佳妤表示，在美國跨領域入班見學，跳脫原本專業領域，讓自己以不同視角重新檢視所學，也見識到美國創發思考的文化，這是相當震撼人心的經驗。

鶯歌工商學生魏書伶說，她原本害羞、不擅與人交談，歷經培訓後已能在美國主動用英語結交國際夥伴。她推薦學弟妹爭取參加國際技職領袖人才培訓，勇於挑戰自我。

新北市教育局指出，海外學習團赴美期間，在美國加州慧智文教基金會及僑界媒合下，還與美國喬治亞州富爾頓縣創新學院（Fulton County InnovationAcademy）簽訂合作備忘錄。

慧智文教基金會執行長賴美智表示，技職孩子充滿學習的精神，優質表現令人感動。未來將媒合更多僑界資源，協助新北市技職教育與國際連結。