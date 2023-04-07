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野柳地質公園250學生淨灘 小朋友：寶特瓶真的太多了

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
野柳地質公園250學生淨灘，小朋友：寶特瓶真的太多了。記者游明煌／攝影
野柳地質公園250學生淨灘，小朋友：寶特瓶真的太多了。記者游明煌／攝影

新北萬里區在地學子與國際學生今在野柳地質公園齊聚一堂，從學齡前的幼兒園到高中生共250多人，穿上雨衣頂著風雨淨灘，共清出108公斤海廢，有漁網、浮球、寶特瓶等。有小朋友說，「寶特瓶真的好多，大家真的不再亂丟了」。

今天北海岸下著雨，但學生熱情不減，萬里區長粘雪琴說，參與的學生包括中華商業海事職業學校、萬里國中、野柳國小、萬里國小、崁腳國小、大坪國小、大鵬國小、萬里幼兒園與國際學校美國馬禮遜學校學生，大家拿起夾子淨灘。

交通部觀光局北觀處長方正光表示，非常感謝萬里區學生參與野柳地質公園淨灘活動，野柳地質公園有國際級的奇岩怪石，淨灘讓園區環境乾淨，今天有不少國際旅客看到都很感動。

野柳地質公園副總經理林俊毅指出，今天雖然下雨，但學生穿上雨衣很認真的淨灘，熱情不減，把岸邊海廢都清乾淨。今天一上午淨灘清出108公斤海洋廢棄物，多是漁網、浮球、寶特瓶。

野柳地質公園250學生淨灘，小朋友：寶特瓶真的太多了。記者游明煌／翻攝
野柳地質公園250學生淨灘，小朋友：寶特瓶真的太多了。記者游明煌／翻攝
野柳地質公園250學生淨灘，小朋友：寶特瓶真的太多了。記者游明煌／攝影
野柳地質公園250學生淨灘，小朋友：寶特瓶真的太多了。記者游明煌／攝影

萬里 淨灘 野柳國小

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