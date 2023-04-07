汐止農會挺農民做公益 捐百箱高麗菜給老人共餐

高麗菜盛產價格崩盤，汐止區農會用行動力挺農民，購買了一百箱的高麗菜，並且用來做公益，今(7)日舉辦「汐農有愛-高麗菜捐贈活動」，將高麗菜捐給汐止區的老人共餐，以及兒少機構，幫助農友也做愛心，當天汐止區公所也頒發感謝狀表示感謝。

以行動支持台灣農民，汐止區農會的「汐農有愛-高麗菜捐贈活動」，這次是購買了一百箱的高麗菜，捐給汐止共24處的老人共餐據點、食物銀行以及6處兒少機構，在捐贈活動上，包括汐止區公所、里長及長者社區關懷據點等受贈單位都列席參加。

汐止區農會理事長呂山松說，高麗菜盛產市場供需失衡，農民栽種很辛苦，所以，農會特別購買100箱新鮮現採的雲林土庫高麗菜，分送給在地共餐團體也關心弱勢，另外，今天也同步出動行動社區小舖胖卡車，高麗菜義賣2顆50元，最終義賣所得將會捐助給汐止弱勢團體，希望挺農民也做愛心。