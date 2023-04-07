汐止火車站治安環境亮紅燈 新北議員要求整頓

汐止火車站在4/6日發生一名醉漢將一旁排班計程車司機勒斃的案件，也讓人對於火車站這個汐止大門面的治安環境受到關注，今(7)日新北市議員張錦豪就與警分局長黃國政到現場會勘，除了已經加強勤務取締，後續也討論如何改善火車站環境、治安，以免類似悲劇再發生。

汐止警分局長黃國政指出，這兩天已經加強勤務，有同仁在現場取締，最近也會排一些警力的佈署，希望這汐止火車站廣場讓每天民眾通過可以更安心。

新北市議員張錦豪表示，汐止火車站在4/6日發生一件令人遺憾的治安案件，那一直以來就在議會多次關心汐止火車站問題，不管是髒亂、隨地便溺、賭博抽煙喝酒，因為，汐止火車站是汐止的大門面，應該可以管理的更好，今天請警分局長一起討論，除了不要再發生類似案件，讓排班計程車司機能夠更安心在這裡排班以外，未來這個區塊是不是不要有違規的場景發生，畢竟汐止火車站是人流量很大的一個站體，希望讓大家來到汐止可以看到一個乾淨舒適的、不是印象不好的火車站。

黃國政說，有關汐止火車站週遭的廣場，是汐止許多居民都會經過的處所，這邊的交通、治安跟衛生，分局都會全力來做相關維護維持，也希望逗留的民眾能夠保持廣場的整潔跟安寧，不要影響到公眾出入的便利性、安全性，汐止警分局會全力配合相關單位來做好這裡的治安工作。

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