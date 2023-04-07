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瑞芳三爪子坑路111巷淹水不斷 居民苦不堪言

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區爪峰里三爪子坑路111巷附近容易發生積水，讓住戶苦不堪言。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區爪峰里三爪子坑路111巷附近容易發生積水，讓住戶苦不堪言。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區爪峰里三爪子坑路111巷附近的排水溝因年代久遠，只要一遇到汛期就容易發生積水，讓住戶苦不堪言，今(7)日包括瑞芳區區長楊勝閔、市議員林裔綺服務處就和當地里長到現場會勘，希望能共同解決這個長年以來的積水問題。

瑞芳區區長楊勝閔說，經由地方反映這處側溝容易淤積的問題已經多年，防汛期就快到了，一旦淤積也容易孳生病媒蚊，希望能協助地方進行改善。

議員林裔綺服務處主任蘇有德說，這裡居民約五六戶長期飽受積淹水之苦，那今天與區公所和里長到現場觀察現地，屋後的排水設施屬於私人地，將請里長先協調住戶將排水設施先行改善，之後道路側溝的修繕將由區公所進行改善，以保障民眾居住品質與安全。

爪峰里里長簡明慧說，這條溝渠從前面的便利商店一直到111巷這裡，短短十幾公尺，長年來因為遇到大雨就積水的問題，讓居民都很困擾，但無奈屬於屋後溝，公部門無法介入處理，因此只能協調住戶自行先作處理，後續前後的排水溝部分需要改善的，區公所可進行協助。

瑞芳 排水溝 議員

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