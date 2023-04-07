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麥蔡會結論三重點 藍營批老調重彈成「賣菜會」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
葉元之批評「麥蔡會」根本就是「賣菜會」。圖／報系資料照
葉元之批評「麥蔡會」根本就是「賣菜會」。圖／報系資料照

美國眾議院議長麥卡錫於昨與蔡英文總統會談後，總結3大重點包括持續對台軍售、加強雙邊經貿交流及支持民主台灣。但國民黨議員葉元之批評是老調重彈、幹話一句，認為只是成就蔡英文個人歷史定位對國家沒貢獻，批評這個「麥蔡會」根本就是「賣菜會」。

麥蔡昨會談後，麥卡錫總結3重點重申，美方須加強對台軍售確保按時送達台灣。加強雙方經濟合作，重點於貿易與科技及世界舞台推廣雙方共同價值觀。

葉元之表示，看美國這些政治人物發言都像在打嘴砲，一點實質進展都沒有。麥卡錫說的三重點，就第一點來看，台灣付錢給美國買武器，美國即時交貨不是本來就應該的嗎？為何美國之前老是犧牲台灣的利益，把武器優先給其他國家？何況美國會議員已多次提案要求美國準時交付武器給台灣，麥卡錫只是老調重彈。

第二有關台美經濟合作部分，之前民進黨要台灣人吃萊豬，就是以和美國簽FTA為理由。萊豬吃這麼久，FTA簽了嗎？技術部分美國要求台積電到美國設廠，到底是對美國有利，還是對台灣有利大家都很清楚。

至於第三點根本是空話一句，難道沒有麥蔡會，美國就不宣傳民主價值？眾議院「美中競爭戰略特別委員會」主席蓋拉格說過有些人餵養鱷魚只是希望它最後將你吃掉，若台灣領導人不能在美國土地與美國領導人見面，就如同是在餵養鱷魚，「我們一定不能被恫嚇。」

葉元之說，既然如此美國總統拜登為何不跟蔡英文見面？明明蔡英文是入境，為何偏偏要說成過境，民進黨這幾年不斷的強調世界早已看見台灣，那台灣應已擺脫刷存在感時期，麥蔡會應該帶來實質幫助，否則只是成就蔡英文個人的歷史定位而已，對國家沒什麼貢獻，批評這次的「麥蔡會」根本就是「賣菜會」。

蔡英文

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