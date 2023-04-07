北北基僅基無YouBike 市府擬結合停車場提供自行車租用

基隆市長謝國樑今天拜訪台北市蔣萬安，觀摩考察北市交通建設，指將YouBike提升到前30分鐘免費是很好的德政，希望基隆未來也能有自己的共享運具。基隆市府交通處計畫結合各區路外停車場業者，規畫提供自行車公共運具供民眾租用，達到通勤和觀光的需求。

謝國樑今天率市府團隊與議長童子瑋、副議長楊秀玉與多位議員到台北市政府市政交流，觀摩考察市府轉運站、貓空纜車、YouBike共享運具等交通建設。

謝國樑表示，基隆市與台北市僅有20餘公里的距離，他自己常開車往返南港與五堵間，希望基隆在未來和台北市有更多的合作連結，一起發展。謝市長也期盼今天考察台北共享運具的成功案例，未來能因應基隆地形，找出基隆合適發展的共享運具。

市府交通處表示，目前計畫結合各區路外停車場業者，提供自行車公共運具供民眾租用，在訂合約時即可規範，不必特別補助，因此可以降低市府財政的負擔。因停車場地點多，遍及各區，有的距火車站也近，有的靠近或在觀光景點，可以達到通勤和觀光的需求，如何設點、公共運具選擇及怎麼進行，都正在評估中。

市議員張耿輝說，基隆已規畫自行車道串接新北，但還要多努力來完成，但基隆仍無YouBike自行車公共運具，基隆有條件來設置，滿足交通和觀光需求，市府應加速推動。