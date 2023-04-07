三生態電影上映 侯友宜籲重視保育

新北市長侯友宜今到板橋秀泰影城，支持台灣生態電影山椒魚來了、守護黑面琵鷺、消失的紫斑蝶三部電影，現場還有許多新北生態保育志工們一起觀賞，以實際行動支持山椒魚等野生動物保育，市長侯友宜表示，透過電影觀賞重視台灣的生態保育。

侯友宜表示，今年世界地球日主題，新北推動農業健康市延伸生態環境永續發展，重視棲地復育及生態廊道施作，使得生態資源豐富，動保處每年逾6千件野生動物救援案件，所做的這些與生態電影拍攝的理念一致，透過電影觀賞，喚起大家一同關心、重視台灣的生態保育。

新北金山清水農地、貢寮田寮洋等皆是候鳥黑面琵鷺南北往返的重要中繼站、新北龍洞亦是紫斑蝶重要度夏區域。梁皆得導演以及詹家龍導演出席電影欣賞，未來預計5月中下旬再辦理守護黑面琵鷺、消失的紫斑蝶電影欣賞會。

山椒魚則是兩棲類有尾目隱鰓鲵亞目動物的總稱，因為身上有胡椒味道，而被命名「山椒魚」，台灣的山椒魚約屬10萬年前生物，台灣目前發現共有5種山椒魚，山椒魚來了導演麥覺明花了17年的時間，以鏡頭紀錄一群滿腔熱血野外研究員，歷盡艱辛探索山椒魚，傳達了熱情堅毅的研究精神與決心，並展現對台灣山林的熱愛。