新北市美術館園區開放 多元美聲、強力卡司將登場

新北盛會「KICK OFF!新北市美術館園區開放」活動於4月15日開跑，將開放新北市美術館第一期戶外園區、藝術街坊、圓頂藝術空間推出展覽、公共藝術裝置、工作坊、解謎實境、音樂會及遊程小旅行等。新北市文化局今表示，開園限定活動於4月15日至4月30日連續3周末規劃音樂、派對、野餐、市集與共創共食等內容，透過活動串聯藝術與生活進入結合藝術、生態、運動休閒藝術園區。

新北市副市長謝政達表示，在經過三鶯文創整合計畫市府相關局處的努力下，新美館周邊環境整備工作已階段性完成，4月15日即將開放的第一期戶外園區及部分空間，占地逾十公頃，且擁有獨特的河岸生態景色及草原，希望透過園區開放活動，向市民朋友介紹這個新的藝文休憩場域，本次活動也將與鶯歌在地商家合作，也希望能結合地方產業特色，活絡鶯歌地區。

文化局表示，本次特別邀請策展人黃偉倫、呂武隆、黃彥穎及創作者以「參與及共創」為題，辦理創作者進駐計畫，並規劃「做圓Making Circle」及「新朋友New Friends」常態性展覽及多元的推廣活動，活動將持續至6月至10月不等，邀請所有民眾或親子族群一起共創、協作，體驗藝術豐富多元的參與樂趣。