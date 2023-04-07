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新北市美術館園區開放 多元美聲、強力卡司將登場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市美術館第一期戶外園區將於4月15日開放。記者李定宇／攝影
新北市美術館第一期戶外園區將於4月15日開放。記者李定宇／攝影

新北盛會「KICK OFF!新北市美術館園區開放」活動於4月15日開跑，將開放新北市美術館第一期戶外園區、藝術街坊、圓頂藝術空間推出展覽、公共藝術裝置、工作坊、解謎實境、音樂會及遊程小旅行等。新北市文化局今表示，開園限定活動於4月15日至4月30日連續3周末規劃音樂、派對、野餐、市集與共創共食等內容，透過活動串聯藝術與生活進入結合藝術、生態、運動休閒藝術園區。

新北市副市長謝政達表示，在經過三鶯文創整合計畫市府相關局處的努力下，新美館周邊環境整備工作已階段性完成，4月15日即將開放的第一期戶外園區及部分空間，占地逾十公頃，且擁有獨特的河岸生態景色及草原，希望透過園區開放活動，向市民朋友介紹這個新的藝文休憩場域，本次活動也將與鶯歌在地商家合作，也希望能結合地方產業特色，活絡鶯歌地區。

文化局表示，本次特別邀請策展人黃偉倫、呂武隆、黃彥穎及創作者以「參與及共創」為題，辦理創作者進駐計畫，並規劃「做圓Making Circle」及「新朋友New Friends」常態性展覽及多元的推廣活動，活動將持續至6月至10月不等，邀請所有民眾或親子族群一起共創、協作，體驗藝術豐富多元的參與樂趣。

另外，4月15日、16日開園首發「遇見新美」草地音樂派對，以「多元跨界」為題，邀請彭佳慧、家家、白安、旺福等藝人演出， 16日金曲獎最佳台語男歌手許富凱也將壓軸演出與新北市交響樂團跨界合作。22、23日「草原曼波」揭密園區多組公共藝術作品及裝置29、30日「太陽餐桌」規劃表演、野餐、共創共食及友善市集，讓民眾重新體驗土地與自然。

新北盛會「KICK OFF!新北市美術館園區開放」活動將於4月15日開跑。記者李定宇／攝影
新北盛會「KICK OFF!新北市美術館園區開放」活動將於4月15日開跑。記者李定宇／攝影
新北市副市長謝政達表示，在經過三鶯文創整合計畫市府相關局處的努力下，新美館周邊環境整備工作已階段性完成。記者李定宇／攝影
新北市副市長謝政達表示，在經過三鶯文創整合計畫市府相關局處的努力下，新美館周邊環境整備工作已階段性完成。記者李定宇／攝影

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