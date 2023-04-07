居家暗藏嬰幼危機 北市家防中心圖文插畫宣導防護措施

根據衛福部統計，2022年0歲至17歲全國兒少死亡約2500件，其中「家長或照顧者照顧不周致發生事故傷害」占了79.02%。北市家防中心今辦記者會，邀請專家學者分享應急防範經驗，防止嬰兒跌落、注意捧抱與放置位置等，以文字插畫讓內容淺顯易懂，推廣保護嬰幼兒措施，減少憾事發生。

北市家防中心舉辦「兒少安全不輕忽，快樂城市齊守護」記者會，邀請專家學者分享應急防範經驗。社會局長姚淑文表示，家防中心邀請插畫家「香菇愛畫畫」設計「防止嬰幼兒跌落及因應處理指引」，使內容易讀易懂，讓家長理解各種預防措施外，更能知道發生意外的緊急應變對策，降低傷害程度。

台大醫院兒少保護醫療中心醫師呂立指出，不同年齡的兒童可能跌落受傷的狀況都不一樣，1歲以下的嬰兒要注意捧抱與放置位置，滿1歲後開始學習站與走路容易發生跌撞情形，2至3歲應該注意周圍環境與安全。

居家托育中心督導游宜親說，居家空間很容易發生跌落事件，尤其以客廳、房間居多，包含沙發、桌椅、睡床及餵食椅、搖椅等，都有可能造成年幼的嬰兒不小心受傷或跌倒，除了空間硬體的防護用品，最重要的還是照顧者的照顧行為，提高敏銳度，盡量不離開幼兒的活動空間，從環境安全、照顧行為和安全教育三方面，預防意外事故的發生。

北市家防中心主任陳淑娟表示，兒少在日常生活中常發生的事故意外，如使用嬰兒推車時於置物籃懸掛太多物品，導致推車重心不穩翻倒，或騎乘機車接送幼兒，孩子於後座無法抱緊駕駛，也無法踩到踏板，致使發生交通事故，這都是屬於大人一時疏忽而造成的意外；幼兒也經常從床上或沙發上跌落受傷、死亡，都非常遺憾。