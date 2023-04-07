北市3613個天然氣閥門遭埋 議員批發生火警恐難關閉

台北市地下管線複雜，過去大安區就曾發生瓦斯起火事故，按圖資卻找不到瓦斯閥門的狀況。民眾黨北市議員今辦記者會，指出北市共有2萬3065個瓦斯閥門，其中3613個被不當掩埋，而天然氣管線漏氣紀錄表僅更新到2020年3月，要求市府改善。北市產發局回應，今年已要求各瓦斯公司3年內改善，4月10日前送改善計畫備查，並確實巡察是否有新孔蓋遭埋設。

北市地下管線相當多，包括自來水、台電、中華電信、固網與天然氣管線，皆要利用圖資確認位置。根據北市府統計，遭掩埋的天然氣閥門數量，以士林區849個最多，其次為北投區555個、文山區475個、大安區375個，12行政區共3613個。

議員張志豪表示，今年3月大安區某餐廳發生瓦斯起火事故，消防員與天然氣業者按圖資找尋天然氣閥門未果，無法即時關閉控制火勢，挖開後也沒在正確位置，另外，連市議會外逸仙路上的閥門在路面，都和圖資不同，錯誤百出，不只影響救災進度，也讓消防員、市民陷入危險中。

議員陳宥丞提到，2018年東湖市場外也發生天然氣管線挖斷意外，造成瓦斯外洩冒出大火，就是因為管線圖資有誤，即使套圖施工仍挖到管線，主管機關對於各管線事業單位提供的資料只流於形式的抽查，也因無罰則使圖資錯誤情形屢見不鮮。

議員黃瀞瑩指出，在瓦斯漏氣點不明確，現場又找不到開關閥門下，按通報處理標準作業流程，要等到瓦斯公司的工作班到場開挖、止漏，最長可能要等到120分鐘，如何縮短搶修時間是防災、救災關鍵，市府應立即檢討並修訂SOP，強化跨部門在防災、救災方面的協調與整合。

議員林珍羽發現，台北市每年有數百起瓦斯外洩事故，但產發局網站上的天然氣表外管線漏氣紀錄表，竟然只有到2020年3月的統計，如果連基本的漏氣與維護資訊都沒有，怎能相信產發局真的有定期檢查管線，真的盡到督導的責任？

對此，產發局表示，3月30日開會要求各瓦斯公司於3年內完成現有遭埋沒孔蓋改善作業，重新修正計畫後，於4月10前繳交改善計畫備查，同時要求各瓦斯公司於遭埋沒止氣閥孔蓋改善完成前，加強周遭管線巡查避免災害發生，並確實於巡察時檢視是否有新孔蓋遭埋設情形，及時完成改善。