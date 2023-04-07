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不讓高噪音車擾民 北市增設固定式聲音照相系統

中央社／ 台北7日電

北市環保局今天表示，自民國110年導入固定式聲音照相系統，有效遏阻改裝及不當操作或駕駛製造高分貝噪音的車輛，今年已增至20套照相系統，比去年增加1倍。

環保局新聞稿指出，目前設置固定式聲音照相系統的地點，主要以民眾陳情熱點、警察單位提供易飆車路段或飆車族常行經幹道及熱門跑山路段為主，並視取締成效滾動式調整設置路段。

環保局表示，對於違規的高噪音車輛，依噪音管制法規定，視音量超標程度，處新台幣1800元至3600元罰鍰。

經統計，北市111年設置10套固定式聲音照相系統的執法路段，民眾噪音車輛檢舉件數較設置前平均下降約15%；今年4月起全市已增至20套，較111年增加1倍設置數量，而移動式聲音照相取締頻率今年起也倍增至一年200場次。

環保局說，自110年設置聲音照相系統迄111年止，透過聲音照相科技執法已取締超標噪音車1457件，另針對監攝到明顯改裝排氣管的2115輛噪音車通知到站檢測，經檢測音量超標及未到檢者，共告發1841件。

環保局呼籲，非原廠排氣管大都沒有裝設觸媒轉化器，車輛改裝排氣管除會產生噪音污染外，也會造成空氣污染，已規劃通知高噪音車輛到檢時，一併進行排氣檢測，以有效管制高污染車輛。

環保局提醒車輛駕駛人，應使用原廠排氣管或經認證之排氣管，並正常操作、駕駛車輛，避免有不當改裝及不當操駕產生高噪音的行為，以免違規受罰。

噪音 超標 北市

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