新店綠湖公園地下停車場今啟用 新北還有5處停車場今年完工
新北市新店區綠湖公園地下停車場今日舉行啟用典禮。新北市交通局表示，綠湖公園停車場兼具綠能、生態，可提供358格汽車位及47格機車位，今晚6點起試營運至4月底，開放民眾免費停車。
新店綠湖公園地下停車場工程總經費5億4909萬元，設計理念以大自然為意象，以「24節氣」彩繪標示停車區位，利用通風井保持地下樓層空氣流通及照明，全場預留百分百的電動車充電管路。另有設有6格電動車位、電動機車電池交換站、YouBike租賃站，並規劃共享汽車格位，成為最低碳、最綠能的共享基地停車場。
新北市交通局長鐘鳴時表示，綠湖公園停車場為新北第一座以「預鑄柱工法」興建的停車場，模組化興建方式不但能夠維持工程品質，且縮短工期，更增加停車位規劃的靈活度，為公有停車場創新工程興建的新典範。
新北市長侯友宜今天出席啟用典禮，侯友宜表示，鄰近的裕隆城商場即將開幕，加上已有眾多「低、零汙染」產業進駐寶高智慧產業園區，綠湖公園地下停車場將可調節區域停車供需，且裕隆集團抑注3千萬元重新打造生態公園，植栽近500株樹木，一年四季都將有不同樣貌。
公園內還有具滯洪功能的生態池，滯洪量達1150立方公尺，相當於2.5座國小附設游泳池的水量，還有900公尺長的環湖步道。侯友宜表示，不僅提供在地居民休閒最佳去處，也兼顧水利防洪功能。
交通局表示，除了新店綠湖公園地下停車場，中和佳和公園、板橋五權公園、土城新北高工、新莊捷運幸福站及中和錦和運動公園等5座全智慧化停車場也將於今年陸續完工，共增加1855格汽車位及1758格機車位。
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