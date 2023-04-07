謝國樑來訪 蔣萬安：基北北桃1200交通月票4月將公布具體要點

基隆市長謝國樑、基隆市議會上午拜訪北市府，其中針對基北北桃1200月票，台北市長蔣萬安指出，今年2月六都市長參加行政院會，他第一次、第一個發言希望中央支持1200交通月票，交通部公路總局上個月已邀請各地方政府說明公共運輸使用方案，預計4月公布具體作業要，最快7月就能上路，相信能減輕兩市通勤民眾的負擔。

蔣萬安指出，基北北桃已經是一日生活圈，每天通勤通學的交通流動人口數就有135萬人，對基隆能減輕通勤負擔， 對台北市來說，發展低碳永續的城市目標，一直是北市努力的方向，所以中央也有正面的回應，目前他了解，最快7月可以正式上路。

蔣萬安說，很希望能夠透過交通月票的方式，對於基北北桃所有的市民來講，不管是交通通勤費用的負擔、低碳永續的目標、交通成本等，是北市基隆非常樂見的，謝國樑市長也很用心，還親自去搭客運、台鐵，感受基隆市民平常通勤的狀況，同時也搭台北轉運站1815班次，體會市民回到基隆整個通勤的情形。

蔣萬安除了歡迎謝國樑帶領多基隆市府同仁及議會同仁來台北市府，也由市府介紹市府轉運站以及貓空纜車的建置與營運。蔣萬安強調，基北北桃現有登記人口約910萬人，占全國總人口數近四成，希望來訪貴賓，能對台北的大眾運輸有更進一步的了解，也期待未來台北市和基隆市有更多面向的合作。