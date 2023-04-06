新北攜手中華未來學校教育學會 簽訂技職教育MOU

新北市為落實技職教育政策，教育局今天與中華未來學校教育學會簽訂「新北技職素養教育深耕合作備忘錄」，以三大面向攜手合作，包含技職共通科目語文、數理素養命題學科競賽。

前教育部長、中華未來學校教育學會理事長吳清基致詞表示，技職教育不應是傳統黑手，而是強調創新思維、人文藝術、跨域合作及終身學習。台灣的技職教育與德國、日本、澳洲並列4個領先群，連中國都來台灣學習。

吳清基說，家長不能認為，就讀技職體系的孩子就沒有未來、沒有明天，賺大錢的大老闆有一大堆是技職畢業的；更有許多大學校長也是以往專科學校畢業生，屬於技職名人。

吳清基表示，學會將協助提升新北技職學生在語文、數理等領域基本知識，與課程教案或教學設計課程，網站免費提供全國師生，也讓學生上課「聽得懂、學得會」。

新北市府教育局長張明文則表示，簽訂「新北技職素養教育深耕合作備忘錄」，將合作技職共通科目語文、數理素養命題競賽、各群科教師素養導向命題研習，及適性扎根試探課程活動。

張明文說，鶯歌工商將與未來學校學會共同辦理活動，作為4月29日、30日統測前哨戰，協助學生熟悉核心素養融入國文與英文等語文、數理學科測驗，以校際挑戰賽模式，提高學生興趣與學習動機。