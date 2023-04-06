瑞芳吉慶里共餐吃雞蛋加菜 各界共襄盛舉

瑞芳區吉慶里睽違兩年多再度辦理共餐，今(6)日準備一百顆的雞蛋為共餐加菜，包括瑞芳區長楊勝閔和里長聯誼會會長黃茂峻也都分別送上雞蛋、蒜頭和加菜金，加上各界不少贊助的經費，讓吉慶里久違的銀髮共餐有了好的開始。

吉慶里的銀髮共餐在停擺兩年多後，終於在今日再度開辦，廚房裡志工忙進忙出的，連里長簡惠麗也穿著圍裙幫忙，菜色很豐富，白斬雞，石斑魚，志工自種的地瓜葉，就連最近很夯的雞蛋，也是毫不手軟準備一百顆要讓長者享用。

吉慶里里長簡惠麗，之前因為疫情共餐停擺，加上共餐的集會所長期飽受漏水之苦，因此，在漏水修繕後才來再度開辦共餐，也感謝各界共襄盛舉，贊助經費和食材，讓長者吃得很豐富，也感謝志工提供美味的佳餚。

瑞芳區區長楊勝閔說，今天來到吉慶里共餐，里長用心籌備多時，因此特地偕同里長聯誼會會長帶來加菜金，還有雞蛋以及南部的蒜頭，銀髮共餐可以提供長者一個聚會的場所，希望長者多走出家門參與社區的活動。