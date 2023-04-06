淡水國小美術班畢展亮眼 「童畫樂園」創意無限

淡水國小美術班第25屆畢業美展「童畫樂園」，於「滬尾藝文休閒園區」二樓滬尾故事館展出，畢業學童們創作多元豐富，展出包括有水墨、版畫、陶盤、木工等作品，表現十分亮眼令人驚艷，展期將自4月1日起至4月30日止，歡迎民眾來參觀。

這次畢業展覽以「童畫樂園」為主題，展場入口用三幅大型集體創作壓克力彩畫，呈現淡水風景的淡珠台、環境議題的昆蟲扭蛋機，以及學生自創香草公仔的娃娃機，小小藝術家們運用創意與想像充分表現出這次展覽主軸。

淡水國小第25屆美術班有27位學生參展，共計有超過300件作品，內容分為平面繪圖類、立體造型類、複合媒材類，平面作品包含彩畫、水墨、針刻版畫等，立體造型則包含有陶盤設計、木工盆器與篆刻，另外還有繽紛吸睛的壓克力燈箱以及羊毛氈創作，展場作品類別相當豐富多元。

淡水國小校長吳惠花表示，學校美術班除了培育學生們美感涵養與探索自我潛能為外，格外期待透過畢業美展的創作展演及參與策展，增進學生們成就與自信，並學習藝術團隊合作的重要。

淡水國小美術副導師簡芝舷表示，這次畢業展除了讓學生們自己參與策展，同時也為開幕茶會準備開場表演，表演內容是由學生們自己發想與筱梅老師協助從中指導，演出分為三段表演呈現，藉由音樂、肢體、走位、律動，引領現場觀眾進入繽紛多彩的童畫樂園。

此外，展覽期間特別於每週四規劃「兔兔羊毛氈別針DIY」體驗課程，每堂體驗課共有10個免費名額，邀請民眾們前來參觀展覽，同時體驗羊毛氈針氈技巧與樂趣。