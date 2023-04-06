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汐止江北里共餐好好吃 志工端出手作草仔粿

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止江北里志工一起手作草仔粿之外，志工也端出拿手好菜一起分享。圖／觀天下有線電視提供
汐止江北里志工一起手作草仔粿之外，志工也端出拿手好菜一起分享。圖／觀天下有線電視提供

汐止江北里志工平時辛苦整理環境，多次拿下環境認證五星級，里辦公處就舉辦共餐，除了大家一起手作草仔粿之外，志工也端出拿手好菜一起分享，吃飯聊天，包括汐止區長吳秀慈也前往同樂。

一大早的江北市民活動中心好熱鬧，炒鍋、蒸鍋都好忙碌，為了感謝辛苦的志工，里辦公處舉辦的登革熱講習中，特別安排讓志工們手作草仔粿，從揉麵糰開始，大家一起動手做。

江北里長謝祚敏說，特別安排手作草仔粿，因為這必須要有長輩來教導，這個幾乎在年輕一輩都不曉得要斷層了，很感謝志工辛勞，光是備料就準備了20天，因為光是鼠麴草現在已經比較少，現場做也不容易，米要一包一包秤，鼠麴草、糖，每項材料都斤斤計較過磅。

每個步驟都不馬虎，分鹹甜口味之外，還出動模具，汐止區長吳秀慈也一起體驗，而當天另一個重頭戲就是共餐，中午時間，志工們開始洗菜切菜，起鍋炒菜炒米粉，大家一起吃飯好開心。

汐止區長吳秀慈表示，江北里做的草仔粿蠻傳統的，還用模具來做，而且菜脯米也特別炒過，另外，共餐的部分也都是志工們精心烹煮，大家凝聚力很強，江北里的環保做的非常好，志工很用心，獲得不少獎項。

汐止 洗菜

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