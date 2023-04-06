台灣社工日議員來相挺 送點心慰勞北海社工
淡水的北海社會福利服務中心由社工員針對家庭的問題及需求，運用專業的評估及處遇服務，提供立即性、連續性 及完整性的服務，新北市議員鄭宇恩就特別於社工日帶了知名連鎖咖啡與小點心，來到社福中心，送給辛苦的社工們。
新北市議員鄭宇恩表示，社工人員的工作，是用專業，為弱勢民眾帶來關懷與希望，位在淡水的北海岸社會福利中心就有這麼一群社工，他們的服務轄區，從淡水、三芝、石門，一路到金山、萬里，比議員的選區還要大。而他們每天要面對的弱勢家庭、高風險家庭等等，更是需要高度的耐心和專業。
市議員鄭宇恩指出，為了感謝社工夥伴，過去一年的辛勞，接住社會上需要幫助的人們，照亮弱勢家戶黑暗的角落。這次帶著點心造訪北海岸社福中心，由於高齡化再加上社會風氣的變化，社工的業務逐年繁重，社工在給予求助民眾溫暖的同時，也需要大家一起給予他們更多鼓勵。
藉由帶來小點心以及咖啡共有20多份，對此社福中心也表示感謝，更可以藉此將這份溫暖，傳給每一位辛苦的社工。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言