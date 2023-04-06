快訊

北捷萬大線重大工安意外！「在旁指揮」 工頭遭壓傷慘死

結果出爐！林郁婷再次進行性別檢測 體育署「不公布報告」近期會談

民眾怨台南旅遊2天1夜噴1.3萬 南市觀旅局研判買貴是「這原因」

台灣社工日議員來相挺 送點心慰勞北海社工

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市議員鄭宇恩就特別於社工日帶了知名連鎖咖啡與小點心，來到社福中心，送給辛苦的社工們。圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員鄭宇恩就特別於社工日帶了知名連鎖咖啡與小點心，來到社福中心，送給辛苦的社工們。圖／紅樹林有線電視提供

淡水的北海社會福利服務中心由社工員針對家庭的問題及需求，運用專業的評估及處遇服務，提供立即性、連續性 及完整性的服務，新北市議員鄭宇恩就特別於社工日帶了知名連鎖咖啡與小點心，來到社福中心，送給辛苦的社工們。

新北市議員鄭宇恩表示，社工人員的工作，是用專業，為弱勢民眾帶來關懷與希望，位在淡水的北海岸社會福利中心就有這麼一群社工，他們的服務轄區，從淡水、三芝、石門，一路到金山、萬里，比議員的選區還要大。而他們每天要面對的弱勢家庭、高風險家庭等等，更是需要高度的耐心和專業。

市議員鄭宇恩指出，為了感謝社工夥伴，過去一年的辛勞，接住社會上需要幫助的人們，照亮弱勢家戶黑暗的角落。這次帶著點心造訪北海岸社福中心，由於高齡化再加上社會風氣的變化，社工的業務逐年繁重，社工在給予求助民眾溫暖的同時，也需要大家一起給予他們更多鼓勵。

藉由帶來小點心以及咖啡共有20多份，對此社福中心也表示感謝，更可以藉此將這份溫暖，傳給每一位辛苦的社工。

社工 淡水 弱勢家庭

延伸閱讀

親子館廁所沒兒童安全椅 新北：盡速評估增設

議員反映公幼有缺卻無法登記 新北教育局延長時間

淡水清潔隊將遷至淡海新市鎮 市府：不會造成污染

何博文將角逐淡水、林口立委 鄭宇恩宣布不參選

相關新聞

東亞唯一受邀！新北榮登國際舞台 城市永續發展「性別平權」成績亮眼

3月，是女性權益值得紀錄的一個月份，第95屆奧斯卡頒獎典禮，《媽的多重宇宙》橫掃7大獎項，楊紫瓊也成為史上第一位亞洲影后。楊紫瓊得獎感言：「各位女性，不要讓任何人告訴你『你做不到』，我們做的到。」於此

疫情影響、廠商喊來不及 新店劉氏古厝群延至8月底完工

新北市新店區的「劉氏古厝歷史建築群」因捷運環狀線興建工程被迫拆遷，因此耗資2億異地重組，2020年動工，原本今年4月要完...

深坑桐花小旅行報名開跑 體驗桐花文史及客家藝文表演

油桐花季節到來，新北深坑區內也有著名賞桐公園，公所也特別舉辦「踏雪尋桐-悠遊深坑」活動，將有專業老師帶領民眾到生態公園觀...

影／瓦磘溝不發臭 侯友宜：再朝自然、生態、育樂發展

瓦磘溝貫穿新北市中和、永和，總長約4700公尺，集水面積遍及雙和地區，由於都市化發展的緣故，加上附近多為人口密集區並有市...

議員批未登工廠配套不足 新北經發局：已成立輔導團隊

新北協助未登工廠合法化，問題看似暫時解決，但還是有公安問題。議員認為，許多工廠都是早年建設，在現有法規中都不符合公安標準...

閒置校舍活化 貢寮國小吉林校區轉型和禾聚落

新北市貢寮國小吉林校區於2009年裁撤，近年來在人禾環境倫理基金會的經營下，成功轉型為以「和禾聚落」為主體的社區中心，帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦