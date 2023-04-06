地墊長青苔好滑危險 汐止保長公園終要更新

汐止的保長公園，是附近居民運動休閒的好地方，不過，因為汐止多雨，當時做的安全地墊，都長滿青苔，小朋友玩遊樂設施跑跳時，容易滑倒受傷，所以，新北市議員周雅玲服務處就召集相關單位人員現場會勘，初步評估在溜滑梯遊具區域會進行地墊更新，並在五、六月施作，以護安全。

保長里長賴宗福說，保長公園是里內唯一的公園，平時都有很多里民跟小朋友運動休閒，最近陸續有里民反應，遊戲區的地墊開始會滑，接縫會往上翹的情形，造成小朋友有時候會跌倒，希望能夠用全面更新的方式，讓小朋友在公園玩會比較安全。

在公園裡包括兒童遊樂區及大人玩的體健設施區，都有設置地墊，不過，在入口處旁溜滑梯區最嚴重，破損又長青苔黑黑一片從公園有到現在都沒有更新過，雖然，有破損會補，也會清洗，不過，時間一久多處都有破損翹起也濕滑，會勘要求改善。

新北市議員周雅玲服務處助理盛礎纓表示，保長公園地墊因為年久出現老化現象，邊邊角角都有翹起，下雨天也因為上面堆積了青苔容易濕滑，因為公園平時在使用的都是社區小朋友及長者，擔心有安全疑慮，所以，初步評估在溜滑梯遊具區域會進行地墊更新，大概會在五、六月施作，讓小朋友到公園玩，有更安全舒適的環境。