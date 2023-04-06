快訊

結果出爐！林郁婷再次進行性別檢測 體育署「不公布報告」近期會談

民眾怨台南旅遊2天1夜噴1.3萬 南市觀旅局研判買貴是「這原因」

金管會證實：4家產險資本嚴重不足 今年得再增資

地墊長青苔好滑危險 汐止保長公園終要更新

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止的保長公園遊樂設施安全地墊，都長滿青苔，市議員周雅玲服務處要求進行地墊更新，並在五、六月施作，以護安全。圖／觀天下有線電視提供
汐止的保長公園遊樂設施安全地墊，都長滿青苔，市議員周雅玲服務處要求進行地墊更新，並在五、六月施作，以護安全。圖／觀天下有線電視提供

汐止的保長公園，是附近居民運動休閒的好地方，不過，因為汐止多雨，當時做的安全地墊，都長滿青苔，小朋友玩遊樂設施跑跳時，容易滑倒受傷，所以，新北市議員周雅玲服務處就召集相關單位人員現場會勘，初步評估在溜滑梯遊具區域會進行地墊更新，並在五、六月施作，以護安全。

保長里長賴宗福說，保長公園是里內唯一的公園，平時都有很多里民跟小朋友運動休閒，最近陸續有里民反應，遊戲區的地墊開始會滑，接縫會往上翹的情形，造成小朋友有時候會跌倒，希望能夠用全面更新的方式，讓小朋友在公園玩會比較安全。

在公園裡包括兒童遊樂區及大人玩的體健設施區，都有設置地墊，不過，在入口處旁溜滑梯區最嚴重，破損又長青苔黑黑一片從公園有到現在都沒有更新過，雖然，有破損會補，也會清洗，不過，時間一久多處都有破損翹起也濕滑，會勘要求改善。

新北市議員周雅玲服務處助理盛礎纓表示，保長公園地墊因為年久出現老化現象，邊邊角角都有翹起，下雨天也因為上面堆積了青苔容易濕滑，因為公園平時在使用的都是社區小朋友及長者，擔心有安全疑慮，所以，初步評估在溜滑梯遊具區域會進行地墊更新，大概會在五、六月施作，讓小朋友到公園玩，有更安全舒適的環境。

溜滑梯 汐止

延伸閱讀

影／喝醉朝計程車灑尿、勒死勸阻司機 他卻稱斷片都不記得了

影／醉漢汐止站前廣場解褲便溺 小黃運將跟他起口角慘遭鎖喉勒死

汐止貨櫃聯絡道掉輪胎砸傷人 6日起晚間至隔日清晨封單向車道

汐止綠色廊道紫藤花盛開 紫色地毯好浪漫

相關新聞

東亞唯一受邀！新北榮登國際舞台 城市永續發展「性別平權」成績亮眼

3月，是女性權益值得紀錄的一個月份，第95屆奧斯卡頒獎典禮，《媽的多重宇宙》橫掃7大獎項，楊紫瓊也成為史上第一位亞洲影后。楊紫瓊得獎感言：「各位女性，不要讓任何人告訴你『你做不到』，我們做的到。」於此

疫情影響、廠商喊來不及 新店劉氏古厝群延至8月底完工

新北市新店區的「劉氏古厝歷史建築群」因捷運環狀線興建工程被迫拆遷，因此耗資2億異地重組，2020年動工，原本今年4月要完...

深坑桐花小旅行報名開跑 體驗桐花文史及客家藝文表演

油桐花季節到來，新北深坑區內也有著名賞桐公園，公所也特別舉辦「踏雪尋桐-悠遊深坑」活動，將有專業老師帶領民眾到生態公園觀...

影／瓦磘溝不發臭 侯友宜：再朝自然、生態、育樂發展

瓦磘溝貫穿新北市中和、永和，總長約4700公尺，集水面積遍及雙和地區，由於都市化發展的緣故，加上附近多為人口密集區並有市...

議員批未登工廠配套不足 新北經發局：已成立輔導團隊

新北協助未登工廠合法化，問題看似暫時解決，但還是有公安問題。議員認為，許多工廠都是早年建設，在現有法規中都不符合公安標準...

閒置校舍活化 貢寮國小吉林校區轉型和禾聚落

新北市貢寮國小吉林校區於2009年裁撤，近年來在人禾環境倫理基金會的經營下，成功轉型為以「和禾聚落」為主體的社區中心，帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦