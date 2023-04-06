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疫情影響、廠商喊來不及 新店劉氏古厝群延至8月底完工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
劉氏古厝原位於新店十四張地區，配合環狀線工程，移置新店中央新村北側附近的都市計畫用地。圖為利記公厝／新北市文化局提供
劉氏古厝原位於新店十四張地區，配合環狀線工程，移置新店中央新村北側附近的都市計畫用地。圖為利記公厝／新北市文化局提供

新北市新店區的「劉氏古厝歷史建築群」因捷運環狀線興建工程被迫拆遷，因此耗資2億異地重組，2020年動工，原本今年4月要完工，但受疫情影響工班出勤，廠商反映時間來不及、盼能展延工期。新北文化局表示，工程已完成85%，經審議會委員回頭檢討後，上周同意將工期展延近4個月，預計8月底完工。

登錄為新北市歷史建築的劉氏家廟（啟文堂）、劉氏利記公厝、劉氏文記堂建築群，是劉氏家族在清朝時代開發新店大坪林的主要族群，也是文山地區發跡最早的地方望族之一。

利記公厝為單落四護龍紅磚造宅第，彩繪、木雕、泥塑皆為上乘；文記堂則原為三落宅第，現僅存兩進四護龍，但保有傳統民居建築形制；劉氏家廟啟文堂曾因大水沖毀於1937年重建，是一座傳統兩殿式四合院建築，建築裝飾為名匠所作，具藝術價值。

隨著十四張地區被劃為捷運環狀線南機廠用地後，劉氏古厝歷史建築群面臨拆遷，後續經文資審議保留下來，文化局也耗資2億異地重組至新店中央新村北側公園用地，也是繼五股守讓堂後，第二例異地重組的歷史建築，預計4月完工。

不過廠商反映，因疫情影響工班出勤，加上修復歷史建築跟一般房屋不同，專業人才較難隨時補上，無法如期完成，盼能展延工期。

新北文化局文化設施科長林文中說，現在已非第三級疫情警戒，但工班仍須按照法規確診隔離，因此工程會去年有針對非第三級疫情警戒，訂出廠商申請展延工期方式；而劉氏古厝歷史建築群現已完成85%，委員們回頭檢討工期後，上周同意將工期展延近4個月，預計8月底完工。

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