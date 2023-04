東亞唯一受邀！新北榮登國際舞台 城市永續發展「性別平權」成績亮眼

3月,是女性權益值得紀錄的一個月份,第95屆奧斯卡頒獎典禮,《媽的多重宇宙》橫掃7大獎項,楊紫瓊也成為史上第一位亞洲影后。楊紫瓊得獎感言:「各位女性,不要讓任何人告訴你『你做不到』,我們做的到。」於此同時,為期12天的聯合國婦女地位委員會(The Commission on the Status of Women,CSW)第67屆會議,3月18日於紐約聯合國總部圓滿落幕,成員們呼籲讓婦女和女童充分、平等地參與科技技術的發展。

「UCLG論壇」暢談女性權益「NEW TAIPEI CITY」不缺席

今年聯合國CSW大會為疫情後首度恢復舉辦實體會議,大大小小上百場活動,來自世界各國不同領域的優秀女性代表齊聚一堂,臺灣共有31個民間團體參與,達到史上新高。其中臺灣時間3月8日婦女節當天,聯合國唯一認證國際組織「城市與地方政府聯盟UCLG(United Cities and Local Governments, UCLG)」舉辦的地方政府論壇。

根據UCLG官網資訊,UCLG成員來自140個國家、24萬個城鄉都會地區及175個地方政府協會。此次實體會議,全東亞唯一受邀的城市正是新北市,證明新北市於2019年率先提出臺灣第一份「永續發展目標-新北市自願檢視報告」,並在疫情間對「性別平權」的永續發展的努力,已經被世界看見。

會議期間,新北市秘書處處長饒慶鈺在席間,攤開新北市女權閃耀的成績單。饒慶鈺說,新北市長侯友宜重視性別平權,一上任即扮演先行者的角色,讓女性擁有決策權,「女性柔軟的個性讓公務部門不再各自獨立」,只有打破性別既定印象,城市在進步上才不會有損失。根據行政院人事行政總處統計,2021年底新北市政府女性擔任一級主管比例,是六都第一名,饒慶鈺在會中驕傲的說,新北女性首長比例超過3成,全場也隨即響起熱烈掌聲給予肯定和鼓勵。

能在這場論壇上發言,饒慶鈺難掩激動心情,因為與會者都在世界上對女權議題有貢獻的佼佼者,像是前聯合國大會主席 Ms. María Fernanda Espinosa Garcés 、聯合國婦女署助理秘書長兼副執行主任Ms. Anita Biharis、美國前總統卡特中心資深總監Ms. Laura Neuman、UCLG秘書長Ms.Emilia Saiz、紐約市長辦公室國際事務幕僚長Ms. Aissata M.B. Camara等,能在這些舉足輕重的女性領袖面前代表新北市發聲,饒慶鈺桌上那張寫著「NEW TAIPEI CITY」的名牌,足以證明新北市被國際看見了。



圖/新北市政府提供

「平權」往前跨一步!饒慶鈺汲取經驗 此刻再從新北做起

此次赴美,新北市政府汲取國際經驗,新北市團隊也分別至社團法人國際社會福利協會中華民國總會(ICSW TAIWAN)、世界和平婦女會台灣總會(GWEPA),分享新北市在性別平權上的進展以及亟需改進的地方。團隊成員都知道,不只好還要更好,得讓新北市,讓台灣在女權議題上再往前跨一步。如同奧斯卡一樣,每隔幾年都有一部描述「女權主義」電影,在頒獎典禮上發光發熱,只有每個人都不停下腳步去實行,「性別平權」才有落實的一天。