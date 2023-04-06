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東亞唯一受邀！新北榮登國際舞台 城市永續發展「性別平權」成績亮眼

DailyView網路溫度計／ 蔡岳霖
圖／擷自推特
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3月，是女性權益值得紀錄的一個月份，第95屆奧斯卡頒獎典禮，《媽的多重宇宙》橫掃7大獎項，楊紫瓊也成為史上第一位亞洲影后。楊紫瓊得獎感言：「各位女性，不要讓任何人告訴你『你做不到』，我們做的到。」於此同時，為期12天的聯合國婦女地位委員會（The Commission on the Status of Women,CSW）第67屆會議，3月18日於紐約聯合國總部圓滿落幕，成員們呼籲讓婦女和女童充分、平等地參與科技技術的發展。

「UCLG論壇」暢談女性權益「NEW TAIPEI CITY」不缺席

今年聯合國CSW大會為疫情後首度恢復舉辦實體會議，大大小小上百場活動，來自世界各國不同領域的優秀女性代表齊聚一堂，臺灣共有31個民間團體參與，達到史上新高。其中臺灣時間3月8日婦女節當天，聯合國唯一認證國際組織「城市與地方政府聯盟UCLG（United Cities and Local Governments, UCLG）」舉辦的地方政府論壇。

根據UCLG官網資訊，UCLG成員來自140個國家、24萬個城鄉都會地區及175個地方政府協會。此次實體會議，全東亞唯一受邀的城市正是新北市，證明新北市於2019年率先提出臺灣第一份「永續發展目標-新北市自願檢視報告」，並在疫情間對「性別平權」的永續發展的努力，已經被世界看見。 

會議期間，新北市秘書處處長饒慶鈺在席間，攤開新北市女權閃耀的成績單。饒慶鈺說，新北市長侯友宜重視性別平權，一上任即扮演先行者的角色，讓女性擁有決策權，「女性柔軟的個性讓公務部門不再各自獨立」，只有打破性別既定印象，城市在進步上才不會有損失。根據行政院人事行政總處統計，2021年底新北市政府女性擔任一級主管比例，是六都第一名，饒慶鈺在會中驕傲的說，新北女性首長比例超過3成，全場也隨即響起熱烈掌聲給予肯定和鼓勵。

能在這場論壇上發言，饒慶鈺難掩激動心情，因為與會者都在世界上對女權議題有貢獻的佼佼者，像是前聯合國大會主席 Ms. María Fernanda Espinosa Garcés 、聯合國婦女署助理秘書長兼副執行主任Ms. Anita Biharis、美國前總統卡特中心資深總監Ms. Laura Neuman、UCLG秘書長Ms.Emilia Saiz、紐約市長辦公室國際事務幕僚長Ms. Aissata M.B. Camara等，能在這些舉足輕重的女性領袖面前代表新北市發聲，饒慶鈺桌上那張寫著「NEW TAIPEI CITY」的名牌，足以證明新北市被國際看見了。

圖／新北市政府提供
圖／新北市政府提供

「平權」往前跨一步！饒慶鈺汲取經驗 此刻再從新北做起

此次赴美，新北市政府汲取國際經驗，新北市團隊也分別至社團法人國際社會福利協會中華民國總會（ICSW TAIWAN）、世界和平婦女會台灣總會(GWEPA)，分享新北市在性別平權上的進展以及亟需改進的地方。團隊成員都知道，不只好還要更好，得讓新北市，讓台灣在女權議題上再往前跨一步。如同奧斯卡一樣，每隔幾年都有一部描述「女權主義」電影，在頒獎典禮上發光發熱，只有每個人都不停下腳步去實行，「性別平權」才有落實的一天。

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