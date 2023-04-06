深坑桐花小旅行報名開跑 體驗桐花文史及客家藝文表演

油桐花季節到來，新北深坑區內也有著名賞桐公園，公所也特別舉辦「踏雪尋桐-悠遊深坑」活動，將有專業老師帶領民眾到生態公園觀賞桐花的美，同時也了解桐花相關文化知識，另外還能體驗手作及客家藝文表演；活動今起至15日開放報名。

深坑區公所指出，活動將有專門的導覽老師帶領民眾前往萬福生態公園，解說桐花相關的文化和知識，現場還提供拍照手作體驗，用拍立得凍結當下的美好；接著帶大家漫步至東南科技大學製作精美的桐花相框，民眾可親自拼貼更多豐富色彩，享受美景也展現創意。

深坑區公所提到，活動上還有東南科大表演藝術系帶來令人驚艷的客家藝文表演，並邀請客家老師客語詩詞吟唱，讓民眾能更深入地體驗到台灣深厚的文化底蘊；參加完旅程還可獲得精美小禮物，帶著美好的回憶和小禮物回家。