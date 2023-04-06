議員批輔導未登工廠配套不足 新北經發局：針對相對項目改善

新北協助未登工廠合法化，問題看似暫時解決，但還是有公安問題。議員認為，許多工廠都是早年建設，在現有法規中都不符合公安標準，市府想要業者合法，就該先做好配套措施，不要做不足。經發局表示，未來會針對相關項目改善，協助業者就地合法。

工廠若遇祝融，周邊若無消防栓，就不便布水線救火。新北統計有3287家未登工廠業者，共有3225家業者提交改善計畫，另有53家表示無法送件，其餘9家未送達。有已申請納管，但卻未提出改善計畫的業者表示，多因地主不同意、搬遷規劃中、經營評估等情況，無法繼續提送改善計畫。

新北市議員李宇翔認為，五泰林地區有很多未登工廠，預估至少有3千家，隔壁新莊塭仔圳也很多業者出走，對於中小企業來說，要配合市府的輔導措施，不但資金有限，還要配合完成外部改善、消防、公共安全等標準。

李宇翔指出，法規規定工廠必須要有灑水系統及足夠的外部水源，萬一發生火災，消防員才能及時滅火，但消防水線並沒有拉到工廠外，即使做好相關要求，向市府申請還是不會通過。

李宇翔表示，桃園有設立產專區安置業者，就能成為新的產業鍊。反觀新北，只要被認定是違章工廠，市府就不會輔導業者，只會要求業者搬遷，怪罪業者不積極改善。公家機關本就該輔導業者，包含公安動線、符合消防法規等。逼業者出走這樣只會減少就業機會，摧毀產業鍊，減少稅收金額，許多人中高齡失業也會造成社會問題。

經發局表示，未登記工廠依工廠管理輔導法，提報改善計畫收件期限已於3月20日截止，僅少數業者因地主不同意及經營評估因素，或者期望一步到位，規劃搬遷至合法用地申請工廠登記，成為合法工廠，而未提送改善計畫。

經發局指出，針對已提出改善計畫的未登記工廠業者，將成立顧問團隊，輔導業者完成改善計畫書，未來針對消防、環保、水保等項目的改善，協助業者就地合法。

對於尚未提出納管的業者，經發局表示，也將透過訪視，了解實際需求，協助媒合適合的產業空間，降低業者在搬遷成本，規劃包含資金、行政程序等方面的協助，鼓勵業者搬遷至合法產業用地，透過多元輔導措施來協助產業轉型合法、根留新北。