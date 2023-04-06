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閒置校舍活化 貢寮國小吉林校區轉型和禾聚落

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
學生在吉林水梯田挲草體驗，雖然雙腳沾滿了田裡的泥巴，但大家仍是樂在其中。圖／新北市教育局提供
學生在吉林水梯田挲草體驗，雖然雙腳沾滿了田裡的泥巴，但大家仍是樂在其中。圖／新北市教育局提供

新北市貢寮國小吉林校區於2009年裁撤，近年來在人禾環境倫理基金會的經營下，成功轉型為以「和禾聚落」為主體的社區中心，帶動貢寮梯田農業發展，也協助貢寮國中、小推動環境教育。

教育局長張明文表示，新北市推動閒置校舍活化再生，透過多元機制，引進異業經營，創造更大價值。閒置校舍經轉型，可成為藝術社造、實驗教育、英速魔法學校、銀髮俱樂部、社區發展中心、地方創生發展基地等。而貢寮國小吉林校區便是「聰明用，更好用」的活化典範，目前已充分展現偏鄉活力，成為在地文化的基地。

人禾環境倫理基金會董事長李佩蓉表示，「和禾聚落」是由在地居民及各單位所組成的團體，包含人禾基金會、狸和禾小穀倉、禾子企業等單位。聚落以吉林校區為基地，致力於守護在地文化、保育農產業、發展生態。

貢寮國小校長楊智先表示，人禾環境倫理發展基金會租用吉林校區，以此為基地幫助貢寮地區農民保育水梯田外，也提供多元體驗課程，如認識水梯田環境、生態薪水、體驗田間農事、復育葦草蘭等，讓校區成為環境教育場域，持續活化運用。

貢寮國小學生林資恩說，有次參加校區周圍水梯田挲草體驗課程，到現在還印象深刻，那時雙腳沾滿了田裡的泥巴，花了很多時間沖洗，當下覺得很髒，但經過老師的解說引導後，更能體會到農夫種田的辛苦，並學著珍惜每天享用的米食。

教育局表示，市府將持續推動校園閒置空間多元活化政策，透過結合地方資源與需求，擴展空間使用效益，促發地方產業發展，為閒置校舍再創教育新價值，實踐教育永續經營的目標。

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