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迎台灣設計展 鶯歌車站人行廣場大改造

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市新工處協調台鐵在文化路側出口改建，預計取消迴車彎改建行人廣場，以利容納更多旅客。記者李定宇／攝影
新北市新工處協調台鐵在文化路側出口改建，預計取消迴車彎改建行人廣場，以利容納更多旅客。記者李定宇／攝影

台灣設計展即將於今年10月在新北市鶯歌區的新北市美術館展開，捷運局除了開通人行通廊連接火車站至三鶯線，立委蘇巧慧也在火車站增設12座電扶梯疏運旅客。新北市新工處目前協調台鐵在文化路側出口改建，預計取消迴車彎改建行人廣場，以利容納更多旅客。

台灣設計展為一年一度全國性展覽，今年輪到新北市舉辦，預計將吸引全國民眾參展，新北市府為提供旅客最佳體驗品質，除了加緊新建新北美術館周邊停車空間、公車停靠站、人行通廊，蘇巧慧也在鶯歌車站新增12座電扶梯，新工處目前則規劃火車站文化路側取消迴車彎後打造人行廣場，以利更多遊客通行。

蘇巧慧對此表示，她長期爭取改善鶯歌車站通勤環境，包括增設12座電扶梯、改善站內照明消防設施，和增加站前人行道無障礙設施等。10月台灣設計展開展和未來捷運通車時，鶯歌車站通勤人流都勢必會增加，鶯歌車站前行人空間也需有相對應的改善計畫。新北市府站前人行道改善計畫，只要能讓鶯歌居民通勤環境更好都會幫助協調，讓鶯歌居民通勤更便利。

新北市新工處表示，鶯歌火車站文化路側站前廣場改善工程以改善廣場空間以人本為主，供未來最有效利用，進而改善既有空間不足使得人車容易衝突等情事。整體廣場以簡易鋪磚為主，後續以利進行維修，道路旁配置避車彎，提供多元載運使用。

工程改建包括健全交通機能增進安全、強化車站門戶意象、提供設施增進舒適度、景觀美化整頓、無障礙公共環境、改善面積約1030平方公尺、預計5月開始施工10月完工，工程費用計約850萬元。

捷運局開通人行通廊連接火車站至三鶯線，以利民眾從火車站通往美術館。記者李定宇／攝影
捷運局開通人行通廊連接火車站至三鶯線，以利民眾從火車站通往美術館。記者李定宇／攝影
捷運局開通人行通廊連接火車站至三鶯線，以利民眾從火車站通往美術館。記者李定宇／攝影
捷運局開通人行通廊連接火車站至三鶯線，以利民眾從火車站通往美術館。記者李定宇／攝影

人行道 火車站

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