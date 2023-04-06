迎台灣設計展 鶯歌車站人行廣場大改造

台灣設計展即將於今年10月在新北市鶯歌區的新北市美術館展開，捷運局除了開通人行通廊連接火車站至三鶯線，立委蘇巧慧也在火車站增設12座電扶梯疏運旅客。新北市新工處目前協調台鐵在文化路側出口改建，預計取消迴車彎改建行人廣場，以利容納更多旅客。

台灣設計展為一年一度全國性展覽，今年輪到新北市舉辦，預計將吸引全國民眾參展，新北市府為提供旅客最佳體驗品質，除了加緊新建新北美術館周邊停車空間、公車停靠站、人行通廊，蘇巧慧也在鶯歌車站新增12座電扶梯，新工處目前則規劃火車站文化路側取消迴車彎後打造人行廣場，以利更多遊客通行。

蘇巧慧對此表示，她長期爭取改善鶯歌車站通勤環境，包括增設12座電扶梯、改善站內照明消防設施，和增加站前人行道無障礙設施等。10月台灣設計展開展和未來捷運通車時，鶯歌車站通勤人流都勢必會增加，鶯歌車站前行人空間也需有相對應的改善計畫。新北市府站前人行道改善計畫，只要能讓鶯歌居民通勤環境更好都會幫助協調，讓鶯歌居民通勤更便利。

新北市新工處表示，鶯歌火車站文化路側站前廣場改善工程以改善廣場空間以人本為主，供未來最有效利用，進而改善既有空間不足使得人車容易衝突等情事。整體廣場以簡易鋪磚為主，後續以利進行維修，道路旁配置避車彎，提供多元載運使用。