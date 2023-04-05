新店五重溪大量魚群暴斃 疑水溶氧過低致死

新北市新店區五重溪發現大量死魚浮屍，被懷疑受劇毒死亡；環保局今晚表示，採取水樣快篩，並無重金屬等急毒性反應；依檢驗與魚群死狀，研判是水中溶氧量過低，導致缺氧致死。

新北市新店區德安里長丁萬貴今晚接受中央社記者電訪表示，安康路三段附近的五重溪往下游，直到外挖仔匯流新店溪處，綿延4、5公里長的河川，4日發現大量魚群暴斃。

他說，到場查看，發現許多魚都垂死掙扎、翻肚，狀況相當悽慘，且許多魚都很大，有吳郭魚、鰻魚、鯉魚等，研判是該處附近有人在3日凌晨排放汙染物或劇毒，導致魚群死亡。這麼多的魚暴斃，市府應該要揪出不肖廠商。

市府環保局表示，據報後，4日12時許派員前往，採集水樣快篩，並無重金屬等其他急毒性反應，但水中飽和溶氧遠低於魚類可生存狀態，且28公分左右的吳郭魚成魚，經檢視魚鰓為暗紅色，魚口張開，也呈現缺氧致死狀態。

環保局指出，今天上午再派員前往追蹤稽查，目視五重溪沿線有死魚，但因地勢關係無法撈取魚屍。於現場採集水樣檢測pH值為7.3，水溫為攝氏22.2度，目視水質清澈，經簡易測試包檢驗沒有急毒性反應，研判應為昨天殘留死魚。

環保局表示，分析近日氣象條件，因氣溫逐日上升，但五重溪水位持續下降，大約僅到成人小腿，環境條件不利水中溶氧，不排除因河川基流量偏低，氣溫上升導致溶氧無法支撐魚類生存而有死魚。

環保局表示，水中溶氧主要來自大氣中氧氣，當水溫上升，溶氧量就下降；水中溶氧是水中生物生活必須，溶氧小於2.0 mg/L不利於水中生物生活，魚類生存的溶氧量應該要大於2.0 mg/L，但4日檢驗水質的水中溶氧僅0.8 mg/L，不利魚群生存。

環保局指出，市府水利局已清理魚屍，避免二次污染。環保稽查員持續巡查流域沿線可疑污染源，若發現未妥善處理致污染河川，將依法嚴辦。

不過，丁萬貴認為，案發地點上游河川的水溫與溶氧量差不多，上游魚群卻沒有暴斃，但下游卻全部遭殃，且夏天的水溫甚至高達攝氏28度，也沒有發生過魚群大量死亡。

丁萬貴說，若有廠商排放劇毒汙染，河流經過7、8小時沖刷，也很難檢驗出有害物質，環保局應檢驗死亡魚體是否有殘留毒害物質，並揪出汙染的不肖廠商。