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石碇渡船返鄉掃墓 大學生駐村寫歷史

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
石碇永安里當年因建翡翠水庫遷村，每年清明節搭船返鄉掃墓。圖／永安里辦提供
石碇永安里當年因建翡翠水庫遷村，每年清明節搭船返鄉掃墓。圖／永安里辦提供

新北石碇區永安社區過去位處翡翠水庫淹沒區而遷居，將近20座墓地未遷，居民清明祭祖時，還得渡船回去掃墓，近年掃墓人潮越來越少，有大學生駐村經營，推廣在地創生，以新媒體模式記錄獨特掃墓文化，不少老居民看到影像都激動落淚。

翡翠水庫管理局每年大約4月4日至5日左右，會開船服務石碇在地鄉親掃墓，但身分核查嚴格，一般人無法上船，兩天約110人左右。

永安社區近年隨長者凋零、青年外流，甚至解封後大家出國旅遊，讓本來就逐年遞減的掃墓人數更少了，為防止地方文化流失，去年開始就有大學生組團駐村，盼保留地方文化與再發展。

永安里長蕭敏玲指出，永安村過去有些在南岸，因應水庫興建，有些遷到北岸，但更多是直接搬到深坑、新店及三重等地，現在戶籍數雖然達到980人，但實際居住僅有200多人，後代都在外面；現在當地有5戶年輕人返鄉地方創生，也有大學生記錄歷史與文化，不少老居民看到影像都激動落淚。

政治大學新聞學系畢業生邱海鳴表示，與居民相處逐漸有互信情感，也發現不少資料已遺失或風化，這次與同校系同學江俊緯回到當地，除將駐村工作收尾外，也盼協助記錄這獨特掃墓文化，將歷史以影像、影片及新媒體等新的方式記錄下來。

邱海鳴說，當地人口外流，文化流失嚴重，他們將當地文史記憶保留下來，供未來深度旅遊，盤點地方資源、景點、步道及茶產業，盼打造相關品牌供地方使用。

翡翠水庫 大學生 出國旅遊

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