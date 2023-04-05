石碇永安居民度船返鄉掃墓 駐村男大生協助記錄留歷史

新北石碇永安社區當年因興建翡翠水庫而有大批遷村，不少民眾每到清明都得「度船」返村掃墓，成為在地獨特文化，但近年長者凋零、人口外流，掃墓人潮越來越少，去年開始有大學生駐村經營，推廣在地創生，今年並一同記錄這獨特的掃墓文化。

永安社區過去因為居於翡翠水庫淹沒區而遷居，將近20座墓地未遷移，居民清明祭祖時，都還得要度船回去掃墓；近年隨長者凋零、青年外流，甚至解封後大家出國旅遊，讓本來逐年遞減的掃墓人數更少了。為防止地方文化流失，去年開始就有大學生組團駐村，盼保留地方文化與再發展，今年團隊中也有成員協助記錄獨特的掃墓方式及在地文化。

政治大學新聞學系畢業生邱海鳴表示，去年駐村與居民相處過程中，彼此有了互信跟感情，駐村過程中發現，不少資料十年前都保存好的，但現在遺失或風化，這次與同校系同學江俊緯回到當地，除將駐村工作收尾外，也盼協助記錄這獨特掃墓文化，將歷史以影像、影片及新媒體等新的方式記錄下來。

邱海鳴說，當地人口外流，文化流失情況也嚴重，過去他們駐村將當地文史記憶保留下來，供未來有個文化底蘊做深度旅遊，盤點包含地方資源、景點、步道、茶產業等，盼打造相關品牌供地方使用，不讓當地徒留景觀，而是讓外界知道當地有特殊的歷史意義。

當地居民說，台北翡翠水庫管理局每年大約四月四日至五日左右會開船服務石碇在地鄉親掃墓，不過身分核查嚴格，一般人無法上船。昨天有三到四班船，今天則有兩班船，兩天人數總計約110人左右。