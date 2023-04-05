連假最後一天 侯友宜赴淡水視察交通疏導、輕軌疏運
連假尾聲，新北市長侯友宜今赴淡水區視察輕軌疏運及交通疏導勤務，除聽取交通局、捷運公司簡報外，也聽取交通警察大隊連假交通疏導勤務規劃，隨後前往淡水分局竹圍派出所慰勉警員辛勞。
侯友宜表示，連假最後一天，南下掃墓的民眾也北返，同時遇到好天氣，也會出門踏青，交通疏導、管制的工作顯得重要，感謝警方這期間的辛勞，同時呼籲民眾注意安全、遵守交通規則，配合警方的疏導及指揮。
新北市交通警察大隊表示，用路人、民眾可利用「新北市清明服務網」、「新北市清明連假交通資訊懶人包」，注意市區道路與風景區易壅塞路段、時段及新北市掃墓交通資訊。
民眾也可透過懶人包上的QR CODE連結進入「新北市交通局即時交通資訊網」等相關網頁查詢即時交通訊息，預先規劃行程路線、時間，避開塞車。
最後警方呼籲，出門旅遊務必遵守道路交通安全規則，行經無號誌路口，更要依道路交通標誌、標線、號誌及員警的指揮行駛，看到閃光紅燈、「停」標誌及標線，車輛應停車，確認無人車再通過，避免交通事故發生。
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