快訊

全力支持柯文哲參選2024 黃珊珊：他會是最好的總統人選

蔡總統會麥卡錫前中共突軍演 總統府回應了

清明燒近400萬賓士車給祖先？ 倒楣車主盼揪公墓放火者求償

連假最後一天 侯友宜赴淡水視察交通疏導、輕軌疏運

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導
連假最後一天，侯友宜赴淡水視察交通疏導、輕軌疏運措施，並赴竹圍派出所慰勉警員辛勞。記者李易昌／翻攝
連假最後一天，侯友宜赴淡水視察交通疏導、輕軌疏運措施，並赴竹圍派出所慰勉警員辛勞。記者李易昌／翻攝

連假尾聲，新北市長侯友宜今赴淡水區視察輕軌疏運及交通疏導勤務，除聽取交通局、捷運公司簡報外，也聽取交通警察大隊連假交通疏導勤務規劃，隨後前往淡水分局竹圍派出所慰勉警員辛勞。

侯友宜表示，連假最後一天，南下掃墓的民眾也北返，同時遇到好天氣，也會出門踏青，交通疏導、管制的工作顯得重要，感謝警方這期間的辛勞，同時呼籲民眾注意安全、遵守交通規則，配合警方的疏導及指揮。

新北市交通警察大隊表示，用路人、民眾可利用「新北市清明服務網」、「新北市清明連假交通資訊懶人包」，注意市區道路與風景區易壅塞路段、時段及新北市掃墓交通資訊。

民眾也可透過懶人包上的QR CODE連結進入「新北市交通局即時交通資訊網」等相關網頁查詢即時交通訊息，預先規劃行程路線、時間，避開塞車。

最後警方呼籲，出門旅遊務必遵守道路交通安全規則，行經無號誌路口，更要依道路交通標誌、標線、號誌及員警的指揮行駛，看到閃光紅燈、「停」標誌及標線，車輛應停車，確認無人車再通過，避免交通事故發生。

連假最後一天，侯友宜赴淡水視察交通疏導、輕軌疏運措施，並赴竹圍派出所慰勉警員辛勞。記者李易昌／翻攝
連假最後一天，侯友宜赴淡水視察交通疏導、輕軌疏運措施，並赴竹圍派出所慰勉警員辛勞。記者李易昌／翻攝
連假最後一天，侯友宜赴淡水視察交通疏導、輕軌疏運措施，並赴竹圍派出所慰勉警員辛勞。記者李易昌／翻攝
連假最後一天，侯友宜赴淡水視察交通疏導、輕軌疏運措施，並赴竹圍派出所慰勉警員辛勞。記者李易昌／翻攝

連假 淡水 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜視察連假運輸 出遊人潮多部分路段壅塞

侯侯做代誌連任一百天！網友最關注「侯侯選總統」

郭台銘爭取藍營總統初選 蔣根煌：情感上我支持侯友宜

郭台銘投入國民黨總統初選 綠委提出侯友宜隱憂

相關新聞

最美里長陳紫渝好無奈 擔任開球嘉賓遭網友這樣酸

新北市永福里長陳紫渝，年僅25歲外表亮麗，前天她受邀擔任T1聯盟新北中信特攻隊迎戰台啤英熊隊的開球嘉賓，不料被網友酸「建...

連假最後一天 侯友宜赴淡水視察交通疏導、輕軌疏運

連假尾聲，新北市長侯友宜今赴淡水區視察輕軌疏運及交通疏導勤務，除聽取交通局、捷運公司簡報外，也聽取交通警察大隊連假交通疏...

侯友宜視察連假運輸 出遊人潮多部分路段壅塞

清明連假最後一日，新北市長侯友宜今赴淡海輕軌紅樹林站視察，並指清明節天氣好出遊民眾多，部分路段出現壅塞，因此這幾日都全力...

挺菜農並做公益 新北市議長換高麗菜活動吸千人排隊

近期高麗菜產量過剩，幫助農民也為弱勢做公益，新北市議長蔣根煌今下午辦理「助農民、捐發票、送愛心」，民眾只要拿當期發票就可...

深坑珠蔥農年薪破百萬 分享務農心得與入菜秘訣

碰上季節交替時節，許多當季農作物也到了適合料理實用的時機，新北深坑的珠蔥口感與一般的蔥不同，口感不辛不辣、特別鮮嫩甘甜，...

內湖數位內容創新中心動土 居民憂加劇交通問題

位於北市內湖區的數位內容創新中心日前開工動土，預計2026年9月完竣工啟用，可供3500個職缺。不過內湖交通困境尚未解決...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦