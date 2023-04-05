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侯友宜視察連假運輸 出遊人潮多部分路段壅塞

聯合報／ 記者張睿廷劉懿萱／新北即時報導
清明連假最後一日，新北市長侯友宜今赴淡海輕軌紅樹林站視察。記者張睿廷／攝影
清明連假最後一日，新北市長侯友宜今赴淡海輕軌紅樹林站視察。記者張睿廷／攝影

清明連假最後一日，新北市長侯友宜今赴淡海輕軌紅樹林站視察，並指清明節天氣好出遊民眾多，部分路段出現壅塞，因此這幾日都全力放在交通疏導。此外，基北北桃1200公共運輸定期票，預計7月實施，服務4市千萬民眾。

侯友宜說，清明連續假期人車不管是掃墓出遊的量很大，光淡水這一條在出遊的跟掃墓的人潮壅擠，因此區政、交通、消防、警察都全部出動。這幾天也都全力交通疏導，從戰情室交控中心掌握新北市交通變化，讓新北市在掃墓以及風景區的人，都能夠平安出門、快樂回家。

侯友宜指出，新北將持續與中央、北基桃三市合作，陸續完成跨域通行的淡北道路、增設國道康寧路匝道、改善五股交流道、林口交流道等多項道路設施，持續推動三環六線大眾捷運路網。此外，新北多處新興開發區都在發展中，未來將陸續導入產業就業與住宅人口進駐，也指示交通局須先行規畫、啟動運輸模式校正及盤點，不要等開發完成，產生交通塞車才解決。

另外，基北北桃4市於今年2月成立「基北北桃公共運輸發展平台」，共同研訂公共運輸1200定期票推動方向與作法，月票包含國道公路客運、台鐵、桃捷與雙北捷運（含輕軌）、公車、公共自行車，預定4月提送計畫向中央申請，7月實施，服務4市千萬民眾，並建議中央應編列長期預算、駕駛人力，才能永續推動。

交通局指出，新北市境內有192座公墓、19座納骨塔，設有32條接駁專車路線，每日接駁人數約有1萬4000人次；國道全線今日仍會實施匝道儀控管制，提醒民眾出門仍隨時注意路況資訊，避免前往壅塞地區及路段。

清明連假最後一日，新北市長侯友宜今赴淡海輕軌紅樹林站視察。記者張睿廷／攝影
清明連假最後一日，新北市長侯友宜今赴淡海輕軌紅樹林站視察。記者張睿廷／攝影

侯友宜 國道 公共運輸 塞車

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