挺菜農並做公益 新北市議長換高麗菜活動吸千人排隊

近期高麗菜產量過剩，幫助農民也為弱勢做公益，新北市議長蔣根煌今下午辦理「助農民、捐發票、送愛心」，民眾只要拿當期發票就可兌換一顆高麗菜，四地同步發放吸引近千民眾排隊。

高麗菜產量過剩導致菜價慘跌，讓農民苦不堪言，蔣根煌今號召新莊區里長聯誼會、國民黨新莊區黨部、新莊區婦女會共同發起發票換菜活動，民眾只要憑3、4月份的當期發票，即可兌換一顆高麗菜。今四地同步發放，排隊人數近千人。

蔣根煌說，高麗菜產量過剩，農民很辛苦，很多只能拿去做肥料，因此採購雲林的高麗菜，民眾拿發票兌換，募得的發票將全數捐給創世基金會。