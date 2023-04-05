快訊

影／收假日驚喜！玉山下冰雹「直徑達0.8公分」 絕美冰晶畫面曝光

論文抄襲案衝擊？台大國發所碩專班僅23人報考 招生名額比報考人數多

蔡總統將會晤美國眾院議長麥卡錫 18位與會眾議員名單先曝光

挺菜農並做公益 新北市議長換高麗菜活動吸千人排隊

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議長蔣根煌今下午辦理「助農民、捐發票、送愛心」，民眾只要拿當期發票，就可兌換一顆高麗菜。記者李成蔭／攝影
新北市議長蔣根煌今下午辦理「助農民、捐發票、送愛心」，民眾只要拿當期發票，就可兌換一顆高麗菜。記者李成蔭／攝影

近期高麗菜產量過剩，幫助農民也為弱勢做公益，新北市議長蔣根煌今下午辦理「助農民、捐發票、送愛心」，民眾只要拿當期發票就可兌換一顆高麗菜，四地同步發放吸引近千民眾排隊。

高麗菜產量過剩導致菜價慘跌，讓農民苦不堪言，蔣根煌今號召新莊區里長聯誼會、國民黨新莊區黨部、新莊區婦女會共同發起發票換菜活動，民眾只要憑3、4月份的當期發票，即可兌換一顆高麗菜。今四地同步發放，排隊人數近千人。

蔣根煌說，高麗菜產量過剩，農民很辛苦，很多只能拿去做肥料，因此採購雲林的高麗菜，民眾拿發票兌換，募得的發票將全數捐給創世基金會。

活動現場準備的1萬6000顆高麗菜很快就兌換完畢，希望幫助農民度過難關，也希望為長期從事弱勢關懷的公益團體募集發票，讓善的力量延伸到社會各角落。

新北市議長蔣根煌今下午辦理「助農民、捐發票、送愛心」，民眾只要拿當期發票，就可兌換一顆高麗菜。記者李成蔭／攝影
新北市議長蔣根煌今下午辦理「助農民、捐發票、送愛心」，民眾只要拿當期發票，就可兌換一顆高麗菜。記者李成蔭／攝影
新北市議長蔣根煌今下午辦理「助農民、捐發票、送愛心」，民眾只要拿當期發票，就可兌換一顆高麗菜。記者李成蔭／攝影
新北市議長蔣根煌今下午辦理「助農民、捐發票、送愛心」，民眾只要拿當期發票，就可兌換一顆高麗菜。記者李成蔭／攝影
新北市議長蔣根煌今下午辦理「助農民、捐發票、送愛心」，民眾只要拿當期發票，就可兌換一顆高麗菜。記者李成蔭／攝影
新北市議長蔣根煌今下午辦理「助農民、捐發票、送愛心」，民眾只要拿當期發票，就可兌換一顆高麗菜。記者李成蔭／攝影

發票 高麗菜 農民 蔣根煌

延伸閱讀

郭台銘爭取藍營總統初選 蔣根煌：情感上我支持侯友宜

雲林自採高麗菜2顆10元 享農遊樂趣兼作公益

霸氣醫院院長買70箱高麗菜 600員工每人抱1顆回家

高麗菜價低 連假5天彰化自採高麗菜採10送2

相關新聞

最美里長陳紫渝好無奈 擔任開球嘉賓遭網友這樣酸

新北市永福里長陳紫渝，年僅25歲外表亮麗，前天她受邀擔任T1聯盟新北中信特攻隊迎戰台啤英熊隊的開球嘉賓，不料被網友酸「建...

挺菜農並做公益 新北市議長換高麗菜活動吸千人排隊

近期高麗菜產量過剩，幫助農民也為弱勢做公益，新北市議長蔣根煌今下午辦理「助農民、捐發票、送愛心」，民眾只要拿當期發票就可...

深坑珠蔥農年薪破百萬 分享務農心得與入菜秘訣

碰上季節交替時節，許多當季農作物也到了適合料理實用的時機，新北深坑的珠蔥口感與一般的蔥不同，口感不辛不辣、特別鮮嫩甘甜，...

內湖數位內容創新中心動土 居民憂加劇交通問題

位於北市內湖區的數位內容創新中心日前開工動土，預計2026年9月完竣工啟用，可供3500個職缺。不過內湖交通困境尚未解決...

左手天生有障礙苦練5年備賽 沈方惠獲國際技能競賽金牌

新北市莊敬工家畢業生沈方惠天生左手有障礙，握不太住細緻的東西，切菜也不順，但對西餐烹飪情有獨鍾，畢業後仍想挑戰身心障礙技...

北市勞資調解去年4千勞工和解金逾2億 新增新北服務點

下個月就是五一勞動節，台北市勞動局統計，台北市去年一共受理4067件勞資爭議調解案件，調解和解率達近6成，成功為4332...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦