挺菜農並做公益 新北市議長換高麗菜活動吸千人排隊
近期高麗菜產量過剩，幫助農民也為弱勢做公益，新北市議長蔣根煌今下午辦理「助農民、捐發票、送愛心」，民眾只要拿當期發票就可兌換一顆高麗菜，四地同步發放吸引近千民眾排隊。
高麗菜產量過剩導致菜價慘跌，讓農民苦不堪言，蔣根煌今號召新莊區里長聯誼會、國民黨新莊區黨部、新莊區婦女會共同發起發票換菜活動，民眾只要憑3、4月份的當期發票，即可兌換一顆高麗菜。今四地同步發放，排隊人數近千人。
蔣根煌說，高麗菜產量過剩，農民很辛苦，很多只能拿去做肥料，因此採購雲林的高麗菜，民眾拿發票兌換，募得的發票將全數捐給創世基金會。
活動現場準備的1萬6000顆高麗菜很快就兌換完畢，希望幫助農民度過難關，也希望為長期從事弱勢關懷的公益團體募集發票，讓善的力量延伸到社會各角落。
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