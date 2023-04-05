深坑珠蔥農年薪破百萬 分享務農心得與入菜秘訣

碰上季節交替時節，許多當季農作物也到了適合料理實用的時機，新北深坑的珠蔥口感與一般的蔥不同，口感不辛不辣、特別鮮嫩甘甜，民眾可到當地品嚐在地美味。特別的是，在地蔥農葉瑞建還靠著賣珠蔥等農產品年薪破百萬。

葉瑞建今年67歲，過去曾從事皮包加工出口業，在2012年返回深坑老家種植俗稱紅蔥頭的珠蔥，憑著兒時家中務農的記憶，在起初以零星種植的嘗試下，逐漸找回對農業的興趣，於是積極投入農業經營，不斷研究並改良作物種植方式與時機。

他同時也秉持著從事加工出口業對於品管的堅持，田區內採收的珠蔥都會分級，鮮嫩的吃起來清甜讓人覺得意猶未盡，較成熟的帶點辛辣味，適合重口味的人，不同級別各有不同的喜好族群，經過多年摸索及經驗累積，現在自有一套栽培心法，不僅成為深坑農會主要示範農戶，所種植的珠蔥更受到消費者的喜愛。

葉瑞建表示，種植田區規畫分34畦種植，並依需求、天氣預測調整生產排程，平均每週可採收300斤珠蔥；深坑老街入口處有自己的零售攤位，現採珠蔥在攤位邊洗邊賣，遊客經常要排隊購買，加上每周希望廣場展售，光是零售1周約有3至4萬元收入，農耕生活其實充滿樂趣與學問，只要顧好品質與信用就能有百萬營收。

葉瑞建推薦「家常枸杞拌炒珠蔥」料理，新北的珠蔥鮮嫩甘甜，枸杞簡單泡水後即可加入熱油鍋與切成段的珠蔥，以大火快炒6秒就可以起鍋，將珠蔥的鮮嫩甘甜鎖在最完美的瞬間，點點紅星搭配翠綠珠蔥，好看又好吃。