內湖數位內容創新中心動土 居民憂加劇交通問題

位於北市內湖區的數位內容創新中心日前開工動土，預計2026年9月完竣工啟用，可供3500個職缺。不過內湖交通困境尚未解決，如今又有商辦大樓進駐，內湖在上、下班尖峰時段馬路滿滿車輛，居民、里長擔心，未來啟用後恐怕會加劇塞車問題。

北市交通局長謝銘鴻回應，像是規劃專車、錯開時間彈性上下班、在家上班遠距工作等，都是短期解決交通的方式，不能說因為目前在治理交通就不讓產業進駐。謝說，未來捷運東環線完工後，減少私人運具，對塞車問題會有很大幫助，長期計畫一定是利用大眾運輸。

謝銘鴻提到，部分企業已實施彈性上、下班，交通局下半年也有綠運輸活動計畫，鼓勵不同的上班模式，也會發放問卷瞭解企業員工通勤狀態及支持度，預計上半年可以統計完畢，之後會再規劃一系列的疏運措施。

台北市內湖區有不少商辦大樓，除了內湖科技園區，還有t. Hub創新育成基地。根據北市產業局調查，內科企業家數逾6700家、員工21萬人；t. Hub目前工作人數約4000人，附屬事業企業家數25家、育成中心93家團隊進駐。而數位內容創新中心預計2026年竣工，可帶來3500職缺，但同時也有交通隱憂，屆時就業人潮恐讓交通壅塞更嚴重。

住在內湖的楊小姐表示，內湖科學園區20幾年前是「輕工業區」，整個區域原規畫僅6萬工作人數，但後來科技、媒體產業等移到內科，道路面積與停車空間卻沒重新規畫，導致塞車逐漸嚴重，造成今天的局面，現在每天上班都面臨塞車，原本40分鐘的車程變成至少70分以上，不過近年北市府又在內湖設置新創基地，交通問題未解決，卻讓塞車問題越來越嚴重。

楊小姐認為，每天上班通勤，整個瑞光路塞得水洩不通，一大早根本是夢魘，下車時間也是，應該把塞車問題解決在來振興產業，或是先把內科的人流轉移，目前蔣萬安上任也只有推出增加大眾運輸的班次，很多開車的人還是不會搭乘交通運輸工具。

內湖湖元里里長林明源批評，柯文哲過去在規劃內湖時，就沒考慮過交通問題，他舉例，行善社宅就不應該在該處，每天尖峰時段塞車至少半小時，現在舊宗路比較大條，現在流暢度還算可以，可未來新基地蓋好，恐怕會吸引上百輛車進來內湖。

林明源說，現在的問題就是每條馬路都連接在一起，台北市政府要怎麼改善？至今也沒有看見效果，居民也會擔心塞車加劇，畢竟舊宗路拐個彎就能上高速公路，希望未來可以好好規劃內湖交通，能慢慢看見成效。