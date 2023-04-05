最美里長陳紫渝好無奈 擔任開球嘉賓遭網友這樣酸

新北市永福里長陳紫渝，年僅25歲外表亮麗，前天她受邀擔任T1聯盟新北中信特攻隊迎戰台啤英熊隊的開球嘉賓，不料被網友酸「建議她去當明星拍寫真比較適合，至於里長這位置沒人當也沒差」，里辦公室則回應，陳紫渝擔任里長後為里內做了很多事情。

25歲的陳紫渝為現任新北市永和區永福里長，並被封最美里長。其父是國民黨新北市永和區協和里長陳昱庭其母唐媺琴在2018年參選永福里長落選，自己受到媽媽影響決定參選永福里長。而她憑藉亮麗外表，宣布參選後引發民眾關注，更有不少民眾說要遷戶口到永福里。

隨著她上任後始終保持高人氣，前日獲T1聯盟新北中信特攻隊迎戰台啤英熊隊擔任開球嘉賓，成功將球投進籃網引起球迷歡呼，為主場隊博好彩頭。也在現場與主持人談話炒熱現場氣氛，並趁機宣傳永福里。

不過陳紫瑜擔任開球嘉賓，似乎引來網友認為她沒做好里長責任，昨有網友於臉書「公務之聲靠北電台」表示，永和區有個全國最美里長，看她還真忙 ，又要去幫職籃開球，又要接受媒體採訪，粉專也沒看她在做什麼事情，建議她去當明星拍寫真比較適合，反正一堆豬哥喜歡，去上個飢餓遊戲節目拉抬一下知名度也不錯，至於里長這位置沒人當也沒差。