北市勞資調解去年4千勞工和解金逾2億 新增新北服務點

下個月就是五一勞動節，台北市勞動局統計，台北市去年一共受理4067件勞資爭議調解案件，調解和解率達近6成，成功為4332名勞工爭取和解金額總數達2億餘元，其中勞資爭議調解已「工資」類型爭議（含加班費）最多約近4成；其次為「終止契約」爭議約占1成9。

北市勞動局長高寶華表示，雙北生活圈已緊密不可分，許多勞工朋友的工作地與住居地可能分別位於北市及新北，為體諒在台北市工作之勞工通勤奔波的辛苦，勞動局擴大勞資爭議調解服務區域，從今年起，新增勞資爭議調解委外民間團體「新北市勞資權益維護促進會（地址：新北市板橋區中山路1段158巷14號）」，提供更便捷的調解方式供勞資雙方選擇。

勞動局說，如果是住在台北市的勞工，亦可選擇「中華民國勞資關係協進會」(地址北市松山區敦化南路1段7號11樓之1)調解，以就近解決紛爭。

高寶華表示，根據勞動局統計，台北市111年度委託民間團體為民眾爭取的和解金額達1億1千餘萬元，調解平均辦理日數僅15.12天，和解率達60.42%，可以有效又迅速地協助民眾解決糾紛，勞動局亦每年對委外民間團體進行考核與案件審。

勞動局提醒，勞資雙方如發生勞資爭議，可先至勞動局網站下載「勞資爭議調解申請書」，填妥並親簽或蓋章後寄（送）至勞動局，或至勞動局勞動即時通註冊身分並登入，進行線上申請，以保障雙方權益。