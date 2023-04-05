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11.6億元板橋第二運動中心再流標 本月底三度招標

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北體育處籌備造價達11.6億元的板橋第二運動中心，但招標過程並不順利，歷經兩次招標結果都流標，預計本月底前第三次招標。圖／新北市體育處提供
新北體育處籌備造價達11.6億元的板橋第二運動中心，但招標過程並不順利，歷經兩次招標結果都流標，預計本月底前第三次招標。圖／新北市體育處提供

新北市板橋區約有55萬人，體育處籌備造價達11.6億元的板橋第二運動中心，但招標過程並不順利，歷經兩次招標結果都流標，體育處近期將針對其中進行流標檢討、找買標單的廠商卻未投標的原因，進行招標內容修正等方式重新招標，預計本月底前第三次招標。

板橋現有的國民運動中心因不敷55萬人使用，市府將在光復高中內建置板橋第二國民運動中心，打造自由車訓練基地。建物規劃地上6層、地下1層，包含自由車練習場、桌球撞球場、停車場、游泳池等，但招標後以兩次流標，已經兩次流標。

新北市板橋議員黃淑君表示，市民對於板橋第二運動中心十分期待，盼新北市體育處能儘快如期如質的完成規劃，避免因為一再流標增加興建費用。更希望未來能結合地方教育需求，加入光復高中射擊選手訓練場地，讓選手可以不必再舟車勞頓到林口訓練中心。

藍議員葉元之則說， 板橋人口很多，招標細節是否有窒礙難行之處導致新北市體育處發包不出去，須檢視原因是否因為經費少或其中項目窒礙難行，導致沒有人願意進場，認為體育處招標過去有很多經驗，將問題找出發包盡快施工，以符合地方期待。

體育處則表示，體育處近期將針對其中進行流標檢討、找買標單的廠商卻未投標的原因，進行招標內容修正等方式重新招標，預計本月底前第三次招標。

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