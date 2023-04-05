談港湖之爭 李明賢：李彥秀最強 但道德上會受批判

國民黨立委初選，除了信義南松山的費芯大戰，接下來還有內湖南港選區也有多人挑戰，目前除議員游淑慧、李彥秀表態爭取初選，北市議員李明賢接受媒體人朱凱翔專訪表示「李彥秀選，我就不選；比下來李彥秀實力最強，我跟游淑慧實力則差不多。」

李明賢說，若是李彥秀不選，他跟游拚初選會比較peace，不會像松信選區(費芯大戰)那樣，殺得那麼激烈。不過李彥秀的問題在於回鍋選議員再來選立委「道德上會受到批判」，但論實力，李彥秀最強、也最能打敗高嘉瑜，但地方的確也有當初不該選議員的聲音，所以這是李彥秀未來要去說明的。

李明賢也分析2024的港湖選情，2020港湖立委高嘉瑜與李彥秀都是12萬多票，僅差5千多票，兩人都是台北市最高票，他說，如果2024黨初選由李彥秀勝出，內部一定要整合，初選不要受傷太大，所有的議員都要相挺，目前看，綠營可能會有分裂，不過台灣基進的吳欣岱也有可能會被搓掉。

李明賢說，接下來的內湖南港初選，應該會很peace，他認為競爭可以激烈，但不要慘烈，言詞交鋒可以，但「偽君子」這種詞不要出來，這種基層反應都不是很好，真的會受傷。