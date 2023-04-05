聽新聞
test
0:00 / 0:00

「翻轉上下課日」家長擔心 蔣萬安：可彈性執行

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（中）昨天到兒童新樂園，再度宣布今年起推出翻轉上下課，每年4月找一天上課10分鐘、下課40分鐘，可整天、也可部分時間。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨天到兒童新樂園，再度宣布今年起推出翻轉上下課，每年4月找一天上課10分鐘、下課40分鐘，可整天、也可部分時間。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安兒童節宣布北市每年4月選一天為「翻轉上下課日」，當天上課10分鐘、下課40分鐘。有家長表示贊同，不過也有家長擔心下課這麼長，還是需要老師帶孩子規畫、訂好規則；外縣市學生直呼「真爽、超羨慕」。蔣萬安說，學校執行時可以彈性調整，要整天、或選部分時間，讓孩子當學習的主人。

蔣萬安昨天到兒童新樂園如果兒童劇場，與孩子們歡度兒童節，宣布兒童節大禮，扮「森林王子」陪孩子唱唱跳跳，他自稱「三寶爸」，透露前一天半夜3點爬起來，黑眼圈超嚴重，完全體會爸媽辛苦，允諾北市會打造更多親子友善環境。

對翻轉上下課，台北市的秦爸爸說，「很好啊，孩子可以自主規畫時間，要相信學校」；不過就讀小一的秦同學聽到下課會有40分鐘，開心到不知道要做什麼，直呼「可以整堂玩、睡覺，還在想想做什麼。」

家有三寶的顏小姐認為，下課若有40分鐘，老師跟孩子應該要討論一下怎麼規畫，不過玩樂也是一種學習，可能要先訂遊戲規則，如果只有一天，好像還不錯。

外縣市的家長、孩子對翻轉上下課也超羨慕。新竹的黃媽媽說，孩子整天都在上學或去安親班，能有一天將下課時間拉長，其實也滿好的。

兒童節 蔣萬安

延伸閱讀

林楚茵秀六都百日民調 北市府：證明蔣萬安好感升、列前段班

上課10分下課40分鐘家長意見兩極 蔣萬安：可彈性執行

徐巧芯稱從政別來國民黨 除非爸媽特別 蔣萬安尷尬回應

兒童節嗨翻！蔣萬安變身「森林王子」 自爆黑眼圈超深因這事

相關新聞

「翻轉上下課日」家長擔心 蔣萬安：可彈性執行

台北市長蔣萬安兒童節宣布北市每年4月選一天為「翻轉上下課日」，當天上課10分鐘、下課40分鐘。有家長表示贊同，不過也有家...

海砂屋都更訴訟 蔣市府發拆照惹議

台北市內湖明園大廈為海砂屋，市府核定實施都更拆除，但去年高等行政法院撤銷都更計畫，市府仍在上訴，卻同時拆屋，引發法律爭議...

明年開工 新北市長官邸都更案缺一角

新北市長官邸屋齡近60年，市府連同周邊老舊建物推動公辦都更，旁邊1戶卻拒絕加入，讓都更範圍「缺一角」，都更審議委員建議市...

公墓有名有姓卻列「不詳」…新店第6公墓遷葬遭批粗暴 新北市府回應

文史團體表示，新店第6公墓遷葬作業粗暴，竟將有姓名的墓插上「不詳」查估牌，且沒文資報告涉違法。新北市府指出，無法判斷全名...

北市新生南路至松江路將設空品維護區 改善空污

台北市已有2處空氣品質維護區，管制燃油機車及柴油大客車等出入，削減PM 2.5排放量43.6公噸並改善空污；三期預計設新...

北市掃墓公車7天疏運逾55萬人次 把握最後一天搭公車掃墓

今天是清明連假第四天，也是台北市掃墓公車行駛的第七天，延續昨日的好天氣，首都、臺北與大都會客運共派出133輛掃墓公車，五...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦