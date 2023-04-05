「翻轉上下課日」家長擔心 蔣萬安：可彈性執行

台北市長蔣萬安兒童節宣布北市每年4月選一天為「翻轉上下課日」，當天上課10分鐘、下課40分鐘。有家長表示贊同，不過也有家長擔心下課這麼長，還是需要老師帶孩子規畫、訂好規則；外縣市學生直呼「真爽、超羨慕」。蔣萬安說，學校執行時可以彈性調整，要整天、或選部分時間，讓孩子當學習的主人。

蔣萬安昨天到兒童新樂園如果兒童劇場，與孩子們歡度兒童節，宣布兒童節大禮，扮「森林王子」陪孩子唱唱跳跳，他自稱「三寶爸」，透露前一天半夜3點爬起來，黑眼圈超嚴重，完全體會爸媽辛苦，允諾北市會打造更多親子友善環境。

對翻轉上下課，台北市的秦爸爸說，「很好啊，孩子可以自主規畫時間，要相信學校」；不過就讀小一的秦同學聽到下課會有40分鐘，開心到不知道要做什麼，直呼「可以整堂玩、睡覺，還在想想做什麼。」

家有三寶的顏小姐認為，下課若有40分鐘，老師跟孩子應該要討論一下怎麼規畫，不過玩樂也是一種學習，可能要先訂遊戲規則，如果只有一天，好像還不錯。

外縣市的家長、孩子對翻轉上下課也超羨慕。新竹的黃媽媽說，孩子整天都在上學或去安親班，能有一天將下課時間拉長，其實也滿好的。