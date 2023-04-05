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海砂屋都更訴訟 蔣市府發拆照惹議

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
內湖明園大廈為海砂屋，已不適合居住，但都更案仍在訴訟，市府今年1月12日核發拆照，引發部分居民不滿。圖／北市都更處提供
內湖明園大廈為海砂屋，已不適合居住，但都更案仍在訴訟，市府今年1月12日核發拆照，引發部分居民不滿。圖／北市都更處提供

台北市內湖明園大廈為海砂屋，市府核定實施都更拆除，但去年高等行政法院撤銷都更計畫，市府仍在上訴，卻同時拆屋，引發法律爭議。住戶批市府強取豪奪；都更處表示，無論法院判決結果是否確定，該拆還是會拆，有瑕疵可事後補正。

明園大廈共190戶，2010年被判定為海砂屋，其中有近100戶拒絕點交給建商，目前仍40多戶實際居住。明園大廈2010年7月29日被公告為海砂屋，須拆除重建，所有權人於2011年7月29日前停止使用。

但有住戶陳情，建商未擬定完善公安計畫，都更計畫審議有瑕疵訴訟中，可能被撤銷建照，市府今年1月12日卻決定拆除，1年內拆完，罔顧居民安全及財產權益，不能逼迫所有居民接受不公不義且違法的都更。

民進黨議員何孟樺說，明園大廈計畫正在訴訟，若未通過，權變計畫也將一併被撤銷，蔣市府先斬後奏不顧程序正義，加速都更固然重要，也要考量到程序完備，盡量避免損及人民權益。國民黨議員李明賢說，歷年海砂屋申請都更案僅44件，如何加快進度確是基層期盼，加速或簡化流程也不能過於倉促，甚至跳過訴訟流程，徒惹爭議。

都更處表示，審議過程中，少數住戶對都更共同負擔、產權分配尚存疑慮，市府依法進行相關程序。法院雖未判決確定，但都更實施者得依法提出申請拆照，也應持續溝通協調。若協商不成就須至少舉辦私部門、公部門調解各2次，再審議討論是否由政府代拆，1年內拆除並非事實，後續還有程序要走。

都更 海砂屋 議員

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