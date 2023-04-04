快訊

國旗被當桌巾…駐匈牙利代表「擺食物」PO文惹議 外交部回應

好天氣要沒了！周四開工各地有雨 「這天」北部雪崩式降溫跌10度

北市新生南路至松江路將設空品維護區 改善空污

中央社／ 台北4日電

北市已有2處空氣品質維護區，管制燃油機車及柴油大客車等出入，削減PM 2.5排放量43.6公噸並改善空污；三期預計設新生南路至松江路，因車多宣導期延長至1.5年，最快年底公告。

台北市環保局指出，北市沒有大型工廠，但車輛設籍密度是全國平均值的10倍，車輛廢氣成主要空氣污染來源，柴油車PM 2.5單位排放量最高、到檢率最低，因此優先管制柴油車。

環保局2021年將市府轉運站、台北轉運站及南港轉運站，以及陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠及台北101大樓等「3站6處」，劃設第一期空維區；去年再劃設內湖、木柵、北投3焚化廠及台北國際航空站（松山機場）為第二期空維區。

燃油機車若要出入空品維護區，出廠滿5年以上應完成最近一次排氣定期檢驗合格紀錄；柴油大客貨車及小貨車，應取得有效期限內的優級或同等級以上自主管理標章，環保局並導入車輛辨識系統，科技執法全時監管。

環保局指出，機車定檢率及柴車優級標章的取得率均提升至99%，這二期空氣品質維護區削減PM 2.5排放量43.6公噸，3個轉運站的空品監測，污染物濃度改善逾20%，顯示改善空氣品質有成效。

環保局表示，下一步評估把新生南路至松江路劃設為第三期空品維護區，因為沿路多校區，學生、通勤族、機車族、運動民眾多，由於受影響車輛較多，規畫宣導及勸導期延長至1.5年，最快年底就會公告。

空氣品質 北市 柴油車 空污

延伸閱讀

彰化空品淨化有成 公私協力奪4項大獎

北市女超商前兜售毒咖啡包 警獲情報埋伏逮人

兒童節小學生免費入場 北市動物園一早發人潮警告

台東露天焚燒增雜草增加 環保局：查無行為人罰管理人

相關新聞

又一靈長類出沒！獼猴現蹤中和屋頂曬太陽 動保處判斷是「這原因」

六福村脫逃的東非狒狒在桃園流浪逛大街最終遭獵人射殺身亡，引發民眾撻伐，今天上午又有民眾發現新北中和區圓通路367巷內，發...

公墓有名有姓卻列「不詳」…新店第6公墓遷葬遭批粗暴 新北市府回應

文史團體表示，新店第6公墓遷葬作業粗暴，竟將有姓名的墓插上「不詳」查估牌，且沒文資報告涉違法。新北市府指出，無法判斷全名...

北市新生南路至松江路將設空品維護區 改善空污

台北市已有2處空氣品質維護區，管制燃油機車及柴油大客車等出入，削減PM 2.5排放量43.6公噸並改善空污；三期預計設新...

北市掃墓公車7天疏運逾55萬人次 把握最後一天搭公車掃墓

今天是清明連假第四天，也是台北市掃墓公車行駛的第七天，延續昨日的好天氣，首都、臺北與大都會客運共派出133輛掃墓公車，五...

侯友宜逛菜市場提3建議 卓冠廷批自曝其短

新北市長在清明連假期間，昨到蘆洲黃昏市場視察攤商生意，昨晚間並於臉書提出中央應建立市場資訊回饋機制、健全產業環境及加強供...

新北中和出現獼猴 動保處研判下山覓食籲勿驚擾

新北市中和區圓通路今天出現野生獼猴，新北市動保處指出，已派員前往勘查，呼籲民眾不要餵食，掃墓要收好供品，不要遺留可食性物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦