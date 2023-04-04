北市新生南路至松江路將設空品維護區 改善空污

台北市已有2處空氣品質維護區，管制燃油機車及柴油大客車等出入，削減PM 2.5排放量43.6公噸並改善空污；三期預計設新生南路至松江路，因車多宣導期延長至1.5年，最快年底公告。

台北市環保局指出，北市沒有大型工廠，但車輛設籍密度是全國平均值的10倍，車輛廢氣成主要空氣污染來源，柴油車PM 2.5單位排放量最高、到檢率最低，因此優先管制柴油車。

環保局2021年將市府轉運站、台北轉運站及南港轉運站，以及陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠及台北101大樓等「3站6處」，劃設第一期空維區；去年再劃設內湖、木柵、北投3焚化廠及台北國際航空站（松山機場）為第二期空維區。

燃油機車若要出入空品維護區，出廠滿5年以上應完成最近一次排氣定期檢驗合格紀錄；柴油大客貨車及小貨車，應取得有效期限內的優級或同等級以上自主管理標章，環保局並導入車輛辨識系統，科技執法全時監管。

環保局指出，機車定檢率及柴車優級標章的取得率均提升至99%，這二期空氣品質維護區削減PM 2.5排放量43.6公噸，3個轉運站的空品監測，污染物濃度改善逾20%，顯示改善空氣品質有成效。

環保局表示，下一步評估把新生南路至松江路劃設為第三期空品維護區，因為沿路多校區，學生、通勤族、機車族、運動民眾多，由於受影響車輛較多，規畫宣導及勸導期延長至1.5年，最快年底就會公告。