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公墓有名有姓卻列「不詳」…新店第6公墓遷葬遭批粗暴 新北市府回應

中央社／ 新北4日電

文史團體表示，新店第6公墓遷葬作業粗暴，竟將有姓名的墓插上「不詳」查估牌，且沒文資報告涉違法。新北市府指出，無法判斷全名才列不詳，未來會研議較適切表達方式，已有1400餘門墓完成文資評估。

地方文史團體「暗坑文化工作室」在臉書（Facebook）發文表示，新店第6公墓正進行遷葬，近日實地踏查發現，除有數門古老墓遭遺漏，更有不少有名有姓的墓被插上「不詳」的查估牌，這可能讓墓主的後世不知道將被遷葬，更是對先人不公，「我們的先人在台灣打拚一輩子，但死後連個名字都留不住」。

「暗坑文化工作室」認為，相關遷葬作業太過粗暴，嚴正提出3點要求新北市政府應好好地審視改進，首先，上千門查估多少會有缺失，但這牽涉後代權益，不應有任何差錯，新北市殯葬管理處應在遷葬工程開始前完成「完整查估」。

再來，至今依然沒有遷葬前所需的文化資產價值評估報告、會勘紀錄與調查報告書，甚至連清領時期古墓碑都沒列入查估名冊，這項遷葬工程到現在都涉違法。

最後，殯葬管理處與新北市文化局應一同會勘，確認部分墓的保留可能性，至少留下一些台灣人的文化底蘊。

「暗坑文化工作室」指出，許多民眾到國外會參觀知名陵墓或墓園，台灣別具地方文化特色的墓卻要面臨粗暴破壞，十分諷刺；如果留下來，將是國際遊客體驗台灣有藝術、歷史、人文與文化脈絡的瑰寶。

對此，新北市殯葬管理處長黃秀川今天告訴中央社，會寫「不詳」是因無法判斷全名時的表達方式，自行亂猜也不好，未來會研議比較適切的表達方式，例如寫出可辨識部分，無法識別文字則以「O」等符號代替。

另外，觀察文史團體提供的照片，在「不詳」下方還有註記「空」，這代表專業人員研判先人骨骸已遷走。

黃秀川表示，殯葬管理處主責查估作業，除量測每個墳墓大小、名字，只要發現50年以上的墳墓就會造冊送新北市文化局，由文化局委請專家鑑定是否具文資保存價值。如果文史工作者認為有遺漏，可提供資料供查核與確認。

他指出，新店第6公墓未來將開發為兒童遊戲場，也有部分是機關用地。其中遷葬作業分3期，將全數遷移。第1期去年遷完並整地，目前進行到第2期，4月28日前都會由家屬自行開挖、遷葬，期限過後市府才會介入，從招標到動工還有一段時間，屆時殯葬管理處會再進行最後檢視。

新北市文化局表示，殯葬管理處已依文資法規定，分2期函報50年以上、共1400餘門墳墓進行文化資產評估，文化局分別在民國110年4月及111年10月偕同殯葬管理處及區公所會勘，逐一評估現場墓碑文資價值，並審慎處理後續；經文資委員審慎專業評估後，決議不列冊追蹤。

新北市文化局指出，並非只要是清領或日治時期的墓就會登錄，而是要評估外型完整性、獨特性或與地方歷史脈絡連結等，有一定審查基準。目前新北市也已指定登錄多處墓葬類古蹟、歷史建築及紀念建築，例如汐止杜月笙墓園即指定為紀念建築。

文化局 文史工作者 新北

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