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又一靈長類出沒！獼猴現蹤中和屋頂曬太陽 動保處判斷是「這原因」

聯合報／ 記者李定宇袁志豪／新北即時報導
今天上午有民眾發現新北中和區圓通路367巷內，發現一隻獼猴在鐵皮屋頂享受自由時光。圖／錦昌里長邱尾玟提供
今天上午有民眾發現新北中和區圓通路367巷內，發現一隻獼猴在鐵皮屋頂享受自由時光。圖／錦昌里長邱尾玟提供

六福村脫逃的東非狒狒在桃園流浪逛大街最終遭獵人射殺身亡，引發民眾撻伐，今天上午又有民眾發現新北中和區圓通路367巷內，發現獼猴在鐵皮屋頂享受自由時光，新北市動保處立即派人前往現場捕捉，處長楊淑方則表示，獼猴很有可能是為找尋食物，沿著食物來源而到民眾居住處。

今天上午中和圓通路367巷內發現野生獼猴，中和錦昌里長邱尾玟表示，上午整理里辦公室廢棄物時，發現一旁的古早厝矮牆有隻獼猴，獼猴被發現後往圓通寺山上跑去，因附近有國軍台北忠靈塔今天很多人掃墓，當地錦昌里長邱尾玟則趕緊廣播提醒民眾注意，避免遭受攻擊。

新北市動保處獲報後也趕緊派人抵達現場搜查但未果，動保處長楊淑方表示，獼猴容易出現的地方大多是與人類居住環境有重疊地方，很有可能是為找尋食物，沿著食物來源而到民眾居住處，野生動物通常看見人會自然離去，民眾只要不驚擾不餵食不靠近，基本上野生動物不會造成危害，加上獼猴為群居動物，很快還是會回歸到山林。

楊淑方說，動保處員工到現場勘查宣導民眾勿丟棄可食性垃圾，垃圾要帶離開步道，並請里長協助宣導。另外若獼猴長期社區造成不安，動保處才會設誘捕籠，提醒民眾遇到獼猴不要靠近、不要驚擾也不要餵食，獼猴很快會回去山上，除非長期造成公安危險，不然動保處不會捕捉野生動物。

新北市動保處人員抵達現場了解獼猴路徑。圖／新北市動保處提供
新北市動保處人員抵達現場了解獼猴路徑。圖／新北市動保處提供

新北

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