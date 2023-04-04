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新北市長官邸都更明年將開工 最後一塊地主不加入基地缺角

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北板橋府中捷運站附近的「市長官邸」公辦都更案現況照。圖／新北市都更處提供
新北板橋府中捷運站附近的「市長官邸」公辦都更案現況照。圖／新北市都更處提供

新北市長官邸屋齡近60年，市府透過公辦都更，與周邊老舊建物一起更新，打造2棟各地下5層、地上7層及26層大樓，日前已舉辦公聽會，但位於官邸旁的地主仍不同意加入，讓基地缺角，都更委員建議，為讓基地能更完整，盼能說服最後一位地主同意都更。

新北市長官邸年久失修，包含新北市長侯友宜等三任首長都沒入住過，財政局評估整修不具經濟效益，推動公辦都更，將與周邊老舊建物一起更新，冠德建設經評選為招商實施者，2021年10月簽約後，開始整合周邊私有地主一併參與都更，2022年10月28日提出申請。

冠德建設說明，更新後允建容積為495%，預計興建2棟地下5層、地上7層及26層大樓，共229戶，包含1戶營業廳、2戶店鋪、1戶公益設施 、5戶一般事務所 、210戶集合住宅、10戶宿舍，預計可容納525人，停車場可提供233輛汽車、262輛機車格，預計2024年4月開工。

新北市府原先擬定都更面積為4456平方公尺，但部分私地主不同意參與都更，連一旁土地及建物占近3成的合作金庫因考量已投入分行遷址、自地重建等成本，也不願加入，後續與建商達成協議，最後基地面積為3700平方公尺，但仍有一筆座落於官邸旁的地主仍不同意，因此公聽會上，都更審議委員汪俊男建議，為讓基地能更完整，盼能說服最後一位地主同意都更。

另外，市府預計將220坪的3層樓的回饋空間作為公共化幼兒園，但委員指出府後街一巷僅7米道路窄，家長停等區須有適當規畫。

新北板橋府中捷運站附近的「市長官邸」公辦都更案完工模擬圖。圖／新北市都更處提供
新北板橋府中捷運站附近的「市長官邸」公辦都更案完工模擬圖。圖／新北市都更處提供

都更 侯友宜

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