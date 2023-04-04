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多門診病友藥多副作用多 部桃身心障礙門診省時、省藥

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫院身心障礙試辦門診設法為病友省時省藥。圖／衛福部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院身心障礙試辦門診設法為病友省時省藥。圖／衛福部桃園醫院提供

重度身心障礙病友到醫院求診往往因為要看多科須在診間來回奔波，需耗費相當大的心力。衛福部桃園醫院依照「身心障礙者權益保障法」規範，提供身心障礙者合併多重慢性病人適切的醫療服務，增設身心障礙試辦門診，地點在門診大樓1樓，提供有需求的民眾便利的服務，不須多科別之間往返，科別整合後，大幅降低常往醫院的次數及等待的時間。

部立桃園醫院整合照護個管師黃靖雯舉例，蔣先生有高血壓、糖尿病及腎臟病史20多年，罹患腦中風疾病長期臥床10年，領有重度身心障礙證明卡，原本在家附近多間診所就醫，因腎臟功能以及認知功能日益衰退，轉診至桃園醫院看診腎臟科及神經科，孝順的子女搬運他下床坐輪椅，安排復康巴士陪同來醫院看診。

神經內科醫師發現他高頻次就醫，且重複出現潛在不適當用藥，建議轉介至身心障礙試辦整合門診，經由衛福部桃園醫院門診整合照護黃靖雯個管師的評估協助，藥師整合藥物諮詢以及醫師共同討論及溝通，將骨科診所、腸胃科診所、神經科以及腎臟科等許多科別藥物整合，並做身心障礙鑑定。蔣先生的子女在高齡、失智及整合照護個管師的協助與提供諮詢下，對於照顧高齡患者的徬徨也大幅降低，非常感謝桃園醫院提供這樣的服務。

桃園醫院高年科主任江俊宜表示，失能、失智以及多重用藥是高年民眾常見且急需解決的問題，家人照顧這族群的長輩時，常依據症狀四處就醫，但是往往因為多種藥物的副作用造成越看越多問題，也造成長輩及家人照顧者之間的困擾；藉由整合個管師連結醫師、藥師及共照資源，提供適切的評估及提升醫療照護認知能力，達到「共融式服務」的精神。

部立桃園醫院身心障礙試辦門診採預約制，可先電洽（03）3699721分機2297部桃門診整合照護個管師諮詢，由個管師評估疾病的用藥及穩定性，是否可轉介至整合式門診照護，在分級醫療下鼓勵病人固定醫療院所就醫，由整合照護醫師為您看診，減少重複用藥、檢查等非必要醫療行為，得到更好的醫療照護，提升身心障礙者的醫療照護品質。

部立桃園醫院 醫師 部桃

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