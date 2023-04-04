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綠議員批侯友宜讓市政停擺 葉元之嗆：只會搞意識形態

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北議員葉元之今反嗆，民進黨多名議員推薦的書都與國政有關，「不是說要侯友宜專心市政，怎麼又要侯友宜提升國政能力？」。聯合報資料照
新北議員葉元之今反嗆，民進黨多名議員推薦的書都與國政有關，「不是說要侯友宜專心市政，怎麼又要侯友宜提升國政能力？」。聯合報資料照

新北市長侯友宜上任百日，民進黨多名議員批評侯對市政不用心，讓多項市政建設停擺，並推薦他好幾本書，要侯在總質詢前好好做功課。新北議員葉元之今則反嗆，他們推薦的書都與國政有關，「不是說要侯友宜專心市政」，且侯曾任警政署長，當然對國政有了解，民眾要和平，反批民進黨只會搞意識型態

葉元之說，民進黨議員一直在秀下線，批評侯友宜想選總統，不專心市政，推薦幾本書給侯友宜在總質詢前做功課。但他們推薦的書，全都是跟國政有關，「不是說要侯友宜專心市政，怎麼又要侯友宜提升國政能力？」

葉元之認為，侯友宜的國政能力，是透過政治資歷和人生歷練累積的。侯曾任警政署長，當然對國政有了解。更重要的，做過最大直轄市的市長，最接地氣，只要把握「以民為天」的理念，把民眾要的，反應在國政治理就對了。

葉元之說，民眾就是要和平，要台灣在國際現實求取最大利益，反批民進黨只會搞意識型態，搞到民眾苦哈哈。

侯友宜 民進黨

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