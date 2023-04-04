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走了狒狒又來獼猴！慵懶躺屋頂 新北中和里長急廣播民眾注意
日前從六福村脫逃的東非狒狒在桃園流浪逛大街引發民眾關注，事件才剛落幕不久，今天上午又有民眾發現新北中和區圓通路367巷內，發現有一隻獼猴在鐵皮屋頂享受自由時光，不過被人發現後迅速逃竄。由於附近有國軍台北忠靈塔今天很多人掃墓，當地錦昌里長邱尾玟則趕緊廣播提醒民眾注意，避免遭受攻擊。
今天上午中和圓通路367巷內發現野生獼猴逛大街，中和錦昌里長邱尾玟表示，上午整理里辦公室廢棄物時，發現一旁的古早厝矮牆有隻獼猴，獼猴被發現後往圓通寺山上跑去，由於擔心登山民眾受到波及，因此馬上廣播請民眾要注意小心，因獼猴還滿大隻約有半個成年人高，擔心有攻擊性，已通報動保處派員處理。
動保處長楊淑方對此表示，民眾通報後已派員到附近察看捉捕，後續若再有發現將設置抓捕籠。楊淑方並提醒民眾切勿遺留或餵食獼猴，以免獼猴跑下山誤傷民眾。
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