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內湖海砂屋都更案訴訟中 蔣市府核發拆照惹議

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
內湖明園大廈為海砂屋，目前建物內部磚牆、水泥都剝落，已不適合居住，蔣市府今年1月12日核發拆照，但都更案仍在訴訟中，引發部分居民不滿。圖／北市都更處提供
內湖明園大廈為海砂屋，目前建物內部磚牆、水泥都剝落，已不適合居住，蔣市府今年1月12日核發拆照，但都更案仍在訴訟中，引發部分居民不滿。圖／北市都更處提供

內湖明園大廈為海砂屋，北市府已核定實施都更；有住戶陳情，都更計畫審議有瑕疵，去年台北高等行政法院撤銷原處分，柯市府上訴後仍在訴訟中，蔣市府卻於今年1月12日核發拆照，要求1年內拆除。對此，北市都更處今說，市府為保障多數地主權益及考量海砂屋有迫切更新需求，不因訴訟而停止，該拆還是要拆，若未來法院有不同見解會再補正瑕疵。

2010年明園大廈被判定為海砂屋，都更計畫確有瑕疵，住戶指出，2022年北高院判決，認定2020年6月審議委員會有瑕疵，判決撤銷原處分，同年12月柯市府再提上訴，可是官司還在進行，蔣萬安上任台北市長後，今年1月12日核發拆照，1年內要拆完，可展延1年。

住戶表示，建商未擬定完善公安計畫，欲進行內部拆除作業，罔顧居民安全及財產權益，迫使居民無法繼續居住，強調居民不反對都更，而是要依照法治國原則，循正當法律及行政程序，而非強取豪奪的方式，逼迫所有居民接受不公不義且違法的都更。

北市都更處今表示，明園大廈2010年7月29日被公告為「須拆除重建」的海砂屋，並命各所有權人於2011年7月29日前停止使用。住戶與士林開發股份有限公司合作辦理都更，2020年11月26日核定公告實施。

都更處指出，雖審議過程中，少數住戶對於都更共同負擔、產權分配尚存疑慮與擔憂，為兼顧各權利人權益與公共安全，市府以最嚴謹的態度進行審查，一切依法進行相關程序。雖然法院尚未判決確定，但都更實施者得依法提出申請拆照等相關程序，住戶對於都更有疑慮與擔憂，實施者應持續溝通協調。

都更處說，若協商不成，實施者無法拆除建物，就會依照都更條例至少舉辦2次私部門、2次公部門調解，並提至審議會討論決定是否由政府協助代拆，所謂1年內拆除是住戶說的，其實後續還有程序要走。

都更處強調，無論法院判決結果是否確定，該拆還是會拆，在其他都更案例中也有碰到法院判決過程有瑕疵，但也是先拆除房子，瑕疵都可以事後補正，「若最後有不同見解，還是會補正程序瑕疵，不會等到結果出來才拆」

內湖明園大廈為海砂屋，目前建物內部磚牆、水泥都剝落，已不適合居住，蔣市府今年1月12日核發拆照，但都更案仍在訴訟中，引發部分居民不滿。圖／北市都更處提供
內湖明園大廈為海砂屋，目前建物內部磚牆、水泥都剝落，已不適合居住，蔣市府今年1月12日核發拆照，但都更案仍在訴訟中，引發部分居民不滿。圖／北市都更處提供

都更 海砂屋

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