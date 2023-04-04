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兒童節嗨翻！蔣萬安變身「森林王子」 自爆黑眼圈超深因這事
今天兒童節，台北市長蔣萬安今天到兒童新樂園陪孩子歡度兒童節，不僅主辦單位打造一個超大蔣萬安氣球偶，蔣今天也難得變裝成「森林王子」，陪孩子唱唱跳跳，蔣萬安透露因為是三寶爸，他昨天半夜三點還爬起來，所以今天黑眼圈超嚴重，完全體驗爸媽辛苦，允諾台北市會打造更多親子友善環境。
甚至繼上次UBA全國大專盃男子籃球賽冠軍戰，幫政大學弟加油時尬舞，蔣萬安今天兒童節也再度秀舞技，不過這次是跟著小朋友帶動唱，蔣萬安也透露，大寶特別喜歡跳舞，小時候也陪著他一起看影片，跳跳舞一起玩樂。
蔣萬安今天扮裝「森林王子」與孩子過度兒童節，但其實主辦單位提供有四套衣服讓蔣萬安挑選，還準備王冠造型頭飾讓蔣選擇，蔣萬安說，他挑了這一套，沒有戴王冠而是戴最重的高帽子，是因為這一套衣服他最喜歡，不僅帽子最有造型、髮式也比較誇張，小朋友會很喜歡。
媒體問蔣萬安，今天兒童節，怎麼陪家裡的三寶過節？蔣萬安說，其實他每天都在陪三寶，尤其現在三寶半夜也都會起來，「半夜精神特別好，白天都睡得很安穩」，當然太太比較辛苦，今天兒童節，兒童是主角，他希望營造更友善親子環境，讓爸爸媽媽無後顧之憂，在職場打拚。
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