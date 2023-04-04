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影／蔣萬安變裝出席兒童節活動 送出兒童節三大禮

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左三）上午特別穿上有高聳的帽子與綠色頭髮的造型服裝出席如果兒童劇場歡慶兒童節活動，與孩童進行有獎問答與跳舞互動等。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左三）上午特別穿上有高聳的帽子與綠色頭髮的造型服裝出席如果兒童劇場歡慶兒童節活動，與孩童進行有獎問答與跳舞互動等。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安上午特別穿上有高聳的帽子與綠色頭髮的造型服裝出席如果兒童劇場歡慶兒童節活動，與孩童進行有獎問答與跳舞互動等，並送出兒童節三大禮「翻轉上下課」、「降低幼兒園師生比」及「班班智慧大螢幕」。

第一「翻轉上下課」是學校於4月份可以選擇一天翻轉上下課時間，上課10分鐘、下課40分鐘，讓學生可以選擇做自己想做的事，如閱讀、下棋、運動等，成為自己學習的主人，第二「降低幼兒園師生比」3年內達成全面調降幼兒師生比至1：12，讓幼兒教保服務環境的師生幸福感加倍。第三「班班智慧大螢幕」，目前北市國小三到六年級已實施班班大螢幕政策，在未來，國高中每班也將都有智慧大螢幕，都可以藉由科技輔助使學習吸收更加有效率。

而活動中先出場的「蔣萬安分身」造型氣球十分吸睛。被問到在兒童節又會如何陪伴三寶？蔣萬安笑說，其實每天都在陪三寶，連半夜也會起床，三寶半夜特別有精神，白天則睡得很安穩，慢慢調整三寶的時間，蔣萬安也強調但太太石舫亘更辛苦。

兒童新樂園裡許多小朋友在父母陪同下進場遊玩遊樂設施，歡度兒童節，園區推出一大一小免費入園的優惠。記者蘇健忠／攝影
兒童新樂園裡許多小朋友在父母陪同下進場遊玩遊樂設施，歡度兒童節，園區推出一大一小免費入園的優惠。記者蘇健忠／攝影
兒童新樂園裡許多小朋友在父母陪同下進場遊玩遊樂設施，歡度兒童節。記者蘇健忠／攝影
兒童新樂園裡許多小朋友在父母陪同下進場遊玩遊樂設施，歡度兒童節。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午特別穿上有高聳的帽子與綠色頭髮的造型服裝出席如果兒童劇場歡慶兒童節活動，與孩童進行有獎問答與跳舞互動等，並送出兒童節三大禮「翻轉上下課」、「降低幼兒園師生比」及「班班智慧大螢幕」。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午特別穿上有高聳的帽子與綠色頭髮的造型服裝出席如果兒童劇場歡慶兒童節活動，與孩童進行有獎問答與跳舞互動等，並送出兒童節三大禮「翻轉上下課」、「降低幼兒園師生比」及「班班智慧大螢幕」。記者蘇健忠／攝影

蔣萬安 兒童節

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